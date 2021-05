Ministerstvo obrany si posvietilo na konšpiračné weby, najvyššie výnosy z inzercie majú Hlavné správy

Ostatné weby majú nižšiu návštevnosť

Odporúčania rezortu obrany

Reklamy nie sú hlavnou časťou príjmov

31.5.2021 - Z webových stránok s problematickým obsahom má najvyššie výnosy z inzercie portál Hlavné správy. Je to spôsobené vysokou návštevnosťou tohto webu v spojení s dobrou optimalizáciou zobrazenia reklám.Informoval o tom Analytický útvar Ministerstva obrany SR (MO SR) v komentári Cena za (dez)informácie - Výnosy z reklám webov s problematickým obsahom. Hlavné správy majú podľa prepočtu analytického útvaru mesačné výnosy približne 14 794 eur.Ďalšie merané weby majú nižšiu optimalizáciu reklám, no majú výrazne nižšiu návštevnosť. Hlavnému denníku odhaduje MO SR podľa výpočtov mesačný zisk z reklám 1 767 eur, stránke InfoVojna 2 416 eur, webu Magazín 1 približne 186 eur a stránke Zem a Vek 138 eur.„Na relatívne vysoký zisk zo zobrazovania reklám je potrebné na webovú stránku nalákať dostatočný počet užívateľov a dostatočne optimalizovať zobrazenie reklám. Potenciálne dobrý zárobok, vrátane Hlavných správ, sa ukazuje pri portáloch Hlavný denník a InfoVojna. Ich stránky však vykazujú nedostatočnú optimalizáciu reklám a nízku návštevnosť medzi stránkami v rámci jedného portálu,“ píše sa v komentári.Rezort obrany odporúča motivovať inzerujúce spoločnosti k tvorbe zodpovedných reklamných stratégií a zamedzovaniu zverejňovania reklám na stránkach s problematickým obsahom. Limitovali by tak ich príjem z týchto foriem podnikania.Navrhujú tiež vytvoriť medzirezortný koordinačný mechanizmus, v ktorom budú štátne zložky spolupracovať so súkromnými firmami a neziskovými organizáciami na vytváraní zdravého informačného prostredia. Merať a vyhodnocovať by sa mala podľa Analytického útvaru MO SR aj efektivita kampaní jednotlivých rezortov v oblasti dezinformácií a strategickej komunikácie.„Pri medzirezortných porovnaniach a porovnaniach dát so súkromnými spoločnosťami budú rezorty schopné kampane zefektívniť,“ doplnili.Upozorňujú však na to, že výnosy zo zobrazenia reklám nemusia predstavovať hlavnú časť príjmov webov. Zisky môžu plynúť z darcovstva, platených reklám inzerentov, cielených politických reklám alebo PR článkov, ktorých hodnoty môžu ďaleko prevyšovať zisky zo zobrazení reklám. Navyše, niektoré weby s problematickým obsahom profitujú najmä z predaja vlastných produktov prostredníctvom e-shopov.„Dané hodnoty je však takmer nemožné odhadnúť z dostupných zdrojov, keďže weby úmyselne fungujú pod zastrešujúcimi organizáciami vykonávajúcimi aj iné typy činnosti. Tie navyše nie sú klasifikované ako podnikateľské subjekty vykonávajúce činnosť za účelom zisku,“ uzavrel Analytický útvar Ministerstva obrany SR s tým, že príspevky od dobrovoľných sponzorov tiež nie sú dostupné.