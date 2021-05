Úrad verejného zdravotníctva: Podmienky pre pendlerov sa zmierňujú

Podmienky pre pendlerov sa od pondelka zmierňujú. Povinný negatívny test (RT-PCR, antigénový test) nie starší ako sedem dní bude možné nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.





ÚVZ: Karanténne opatrenia na vstup na Slovensko sa od pondelka menia

Nové podmienky platia pre tie osoby, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny a od očkovania uplynulo viac ako 14 dní, prípadne ak boli očkované prvou dávkou vektorovej vakcíny a od očkovania uplynulo viac ako 28 dní. Rovnako sa vzťahujú aj na tých, ktorí budú po prvej dávke očkovania mRNA alebo vektorovou vakcínou, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia, alebo tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali pred nie viac ako 180 dňami."Negatívny test môžu dokladom o zaočkovaní a prekonaní ochorenia COVID-19 nahradiť aj občania SR, ktorí vstupujú na naše územie a majú prechodný alebo trvalý pobyt v susedných štátoch do 100 kilometrov," priblížila Račková.Naďalej platia výnimky z domácej karantény a povinnosti mať negatívny test (bez ohľadu na zelený, červený a čierny systém), napríklad pre posádky nákladnej dopravy, vlakov, lietadiel, zdravotnej služby vykonávajúcej transport či pohrebných služieb. Taktiež sú naďalej v platnosti výnimky z domácej karantény pre študentov, ľudí starajúcich sa o blízke osoby či hráčov športových tímov.Po novom s podmienkou antigénového testu môžu na územie SR bez karantény vstúpiť aj študenti slovenských škôl z Ukrajiny (sedemdňový antigénový test) a blízke osoby snúbencov (dvojdňový antigénový test). "Súčasne sa sprecizovalo, že vstup na územie SR s antigénovým testom platí len pre umelcov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v susedných krajinách s výnimkou Ukrajiny," doplnila Račková.Karanténne opatrenia pre osoby vstupujúce na Slovensko z krajiny v zelenom, červenom a čiernom systéme sa od pondelka 31. mája 6.00 h upravili v zmysle cestovného semaforu. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR ich upravil vo vyhláške zverejnenej vo Vestníku vlády SR. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.Po návrate zo zelenej krajiny platí 14-dňová domáca karanténa, ktorá môže byť ukončená negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom po príchode. Výnimku z povinnej izolácie majú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, osoby, ktoré ochorenie prekonali za posledných 180 dní a deti do 18 rokov.Po návšteve z červenej krajiny musí absolvovať cestujúci 14-dňovú domácu karanténu, ktorá môže byť ukončená negatívnym RT-PCR testom najskôr na ôsmy deň.Pri návrate z čiernej krajiny 14-dňová karanténa pokračuje bez ohľadu na výsledok testu.Medzi zelené krajiny patria krajiny EÚ alebo mimo EÚ s vysokou mierou zaočkovanosti a priaznivou epidemiologickou situáciou. Aktuálne je to okrem členských štátov Európskej únie aj Austrália, Čínska ľudová republika, Čínska republika (Taiwan), Grónsko, Island, Izrael, Južná Kórea, Macao, Nórsko, Nový Zéland, Singapur.Medzi červené krajiny patria štáty mimo EÚ s nepriaznivou či rýchlo sa zhoršujúcou epidemiologickou situáciou, bez prítomnosti nebezpečných variantov pandemického vírusu. Červenými krajinami sú Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Egypt, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kazachstan, Kuba, Kuvajt, Malajzia, Mongolsko, Ruská federácia, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tadžikistan, Thajsko, Tunisko, Turecko, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan.Medzi čierne krajiny patria štáty s výskytom a komunitným šírením nebezpečných variantov a krajiny s nedostupnými, nedôveryhodnými a nekvalitnými dátami. Ide o všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na zelenom a červenom zozname.Zároveň však platia pravidlá, ktoré sa vzťahujú na osoby bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prichádzajú. Najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sú osoby povinné registrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica a byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii pri vstupe aj počas pobytu na území SR. Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí predtým zároveň vyplniť formulár na https://www.mindop.sk/covid/.