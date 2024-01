Ministerstvo obrany si pripomína ľudí, ktorí sa počas druhej svetovej vojny stali obeťami perzekúcie a zabíjania

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





27. januára si na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov z roku 2005 pripomíname ako Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Tento deň je pamiatkou na utrpenie šiestich miliónov židovských detí, žen a mužov počas druhej svetovej vojny. Práve v tento januárový deň bol v roku 1945 oslobodený nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor v Osvienčime. Počas vojny nacisti zavraždili aj približne 70-tisíc Židov zo Slovenska, väčšinu v nacistických vyhladzovacích táboroch alebo na tzv. pochodoch smrti, teda pri násilnej evakuácii táborov krátko pred koncom vojny. Nacisti vraždili aj Sintov a Rómov, politických väzňov, homosexuálov, ľudí s postihnutím, Svedkov Jehovových či sovietskych vojnových zajatcov.

27.1.2024 (SITA.sk) - Dnešný deň je pamiatkou na všetkých ľudí, ktorí sa počas druhej svetovej vojny stali obeťami perzekúcie a zabíjania. Uviedlo to ministerstvo obrany pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu . Ako rezort pripomenul, v tento deň v roku 1945 vojaci Červenej armády vstúpili do bývalého koncentračného tábora Osvenčim.„Hrôzy, ktoré tu a inde našli, sa pre celý svet stali obžalobou nacizmu a rasizmu, ktorý vedie od nenávisti až k vyhladzovaniu národov," dodalo ministerstvo.„Zo Slovenska bolo počas druhej svetovej vojny násilne vyvezených asi 70-tisíc našich občanov židovskej národnosti. Drvivá väčšina z nich sa nikdy nevrátila," uviedlo ministerstvo obrany a dodalo, že mnohí z mála, ktorí zostali na našom území, sa počas Slovenského národného povstania zapojili do boja proti okupantom a významne prispeli k oslobodeniu.„Česť pamiatke všetkým, ktorých životy boli zmarené počas holokaustu!", uzavrel rezort obrany.