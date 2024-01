Nové ministerstvo cestovného ruchu bude efektívne spolupracovať s ministerstvom kultúry, uviedli národniari

Podporovanie zanedbávanej oblasti

Zviditeľnenie Slovenska

Neprimerané útoky na ministerku

27.1.2024 (SITA.sk) - Nové Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR bude efektívne spolupracovať s ministerstvom kultúry . Uviedla to Slovenská národná strana (SNS) s tým, že rezort kultúry po rokoch nečinnosti robí kroky pre slovenskú kultúru a dáva stopku záujmovým politickým skupinám.„Novým ministerstvom dláždime cestu cestovnému ruchu a športu," vyhlásila SNS a pripomenula, že šéfom nového rezortu je Dušan Keketi SNS spresnila, že Keketi bude môcť efektívnejšie podporovať zanedbávanú oblasť, ktorou je šport na školách a v malých športových kluboch. Tam je podľa národniarov potrebné nájsť a podporovať talenty už od začiatku.„Tomu predchádzali športové poukazy od SNS, ktoré slúžia práve ako príspevok na šport pre všetky deti," dodala strana s tým, že gastronómia, hoteliérstvo, turizmus, športové podujatia a cezhraničné spolupráce v oblasti športu budú mať tak svoju „alma mater". Národniari predpokladajú, že z toho vzídu dobré nápady a Slovensko sa zviditeľní vďaka šikovným ľuďom.„Občania môžu naživo vidieť svojich reprezentantov a talenty u nás doma na rôznych súťažiach, turnajoch a pretekoch. Slovenské či iné kulinárske špeciality a remeselné výrobky sa budú môcť odprezentovať a tiež vyniknúť voči výrobkom dovážaných zo zahraničia. Penzióny a hotely sa môžu tešiť zo zvýšenej návštevnosti," dodala SNS.SNS súčasne opätovne odsúdila útoky na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (SNS), ktoré sú podľa národniarov neprimerané a účelovo zneužívané na kampaň občianskeho kandidáta na prezidentka Ivana Korčoka „Slovenská kultúra je pre nás prioritou, ktorá spája. My slovenskú kultúru nezneužívame na politickú kampaň. Práve naopak, dávame priestor práve pre tých, ktorí kvôli presadzovateľom svojich záujmov a utláčateľom slovenského povedomia nemali nikdy priestor," vyhlásila strana s tým, že zaujaté politické ideológie zo záujmových skupín do slovenskej kultúry nepatria.„Nezastavia nás, budeme stáť aj za novovzniknutým ministerstvom, pánom ministrom Keketim, ako stojíme za ministerkou kultúry Šimkovičovou," uzavrela SNS.