Ministerstvo obrany tábory pre nezaočkovaných nechystá, Naď podal trestné oznámenie na Kotlebu i Mazureka

11.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR podalo trestné oznámenie na poslancov Národnej rady SR Mariana Kotlebu (ĽSNS) a Milana Mazureka (Republika) za šírenie poplašnej správy.Ako informovala v tlačovej správe hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíkov á, predmetom oznámenia podaného na Okresnej prokuratúre Bratislava I. sú nepravdivé a skresľujúce informácie o vývoji a použití monitorovacieho systému MOVIR. Tie obaja poslanci uverejnili vo videách na sociálnej sieti.Trestné oznámenie avizoval v nedeľu 10. októbra už minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) na sociálnej sieti.Kotleba aj Mazurek na sociálnej sieti šírili informáciu, že Ozbrojené sily SR (OS SR) vyvíjajú systém na sledovanie a izoláciu nezaočkovaných ľudí s názvom MOVIR spolu s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE). Podľa Mazureka chce vláda vytvoriť moderné koncentračné tábory pre nezaočkovaných.„Chystá sa tu v spolupráci so slovenskou armádou a vo vojenských priestoroch vývoj akoby elektronického väzenia pre ľudí, ktorá bude do toho väzenia uvrhnutá na základe toho, že sa bude odmietať podriadiť týmto Covid opatreniam,“ povedal Kotleba vo videu.„Títo páni sa rozhodli uchopiť pozornosť dôverčivých ľudí a prostredníctvom vymyslených konštruktov o koncentračných táboroch, v ktorých majú byť ľudia umiestňovaní rezortom obrany, účelovo zavádzať verejnosť s cieľom jej zastrašenia. Nedovolím, aby zúfalé pokusy o senzácie a rast preferencií takýchto na slovo vzatých neodborníkov poškodzovali krajinu a dôveru obyvateľov v Ozbrojené sily SR,“ povedal Naď.Ministerstvo obrany v žiadnom prípade nevytvára a neplánuje vytvárať „tábory pre neočkovaných ľudí“, nezavádza na Slovensku „totalitu“ ani „nový svetový poriadok“, zdôraznil minister.Doplnil, že Centrum výcviku Lešť sa podieľa na projekte MOVIR za účelom výskumu zaradenia bezpilotných prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru v kompetencii Centra výcviku Lešť, a teda v žiadnom prípade nie na použite proti obyvateľstvu Slovenskej republiky.„Centrum výcviku Lešť je uzatvorený vojenský priestor, kde civilné obyvateľstvo SR ani nemá prístup,“ povedal.Do pozornosti dal tiež šírenie nepravdivých tvrdení. „Viac ako 76-tisíc zdieľaní vrhá svetlo aj na úroveň odolnosti obyvateľstva proti dezinformáciám. Prosím všetkých, aby neinklinovali k populistickým vyhláseniam bez reálneho základu a aby nešírili neoverené a zjavne nepravdivé informácie, ktoré môžu závažne a najmä negatívne ovplyvniť konanie ľudí. Neubližujme si navzájom - neplňme internet a mysle ľudí nenávisťou založenou na klamstvách ľudí popierajúcich holokaust, no hlásajúcich o čipoch,“ dodal.Minister obrany Naď ešte v nedeľu povedal, že obom poslancom budú musieť závažnosť šírenia poplašnej správy a poškodzovanie dobrého mena vysvetliť zodpovedné orgány.„Rázne odmietam tieto klamstvá a poškodzovanie dobrého mena Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Politika zastrašovania je absolútne dno zúfalstva a slabosti!“ zdôraznil Naď v statuse. Šéf rezortu obrany zároveň priložil odkaz na projekt MOVIR košickej Technickej univerzity.V ňom sa uvádza, že cieľom projektu je vytvorenie a otestovanie mobilného monitorovacieho systému určeného na ochranu izolovaných skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení alebo opačne na ochranu obyvateľstva pred izolovanou skupinou identifikovanou ako zdroj rizika.K statusom sa vyjadrili na sociálnej sieti aj OS SR. Skonštatovali, že nie je pravda, že projekt vyvíja slovenská armáda a že vyvíja systém na sledovanie a izoláciu nezaočkovaných. Rovnako popreli, že by projekt bol medzi OS SR a elektrotechnickou fakultou TUKE.„Technická univerzita Košice má skvelú vedeckú prácu a disponuje poprednými vedeckými kapacitami. My, ozbrojené sily – a aj ja osobne – im držíme palce. Tešíme sa z celkom iných spoločných projektov. Okrem iného nám vzdelávajú, školia a cvičia pilotov a riadiacich letovej prevádzky. Želám im veľa úspechov,” povedal náčelník generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko v reakcii na publikované informácie.