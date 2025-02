Ministerstvo obrany vyčlenilo historicky najvyššiu sumu v hodnote milióna eur na novú dotačnú schému v roku 2025

3.2.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky predstavilo novú dotačnú schému na rok 2025. O dotácie sa môžu uchádzať občianske združenia, nadácie alebo záujmové združenia právnických osôb, neinvestičné fondy, ako aj neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné práce a obce.Rezort obrany na tento účel vyčlenil historicky najvyššiu sumu - milión eur. V roku 2024 to bolo 520-tisíc eur. Jednotlivé organizácie môžu požiadať o dotáciu vo výške od 5 000 do 100-tisíc eur. Žiadosti môžu doručiť poštou alebo osobne do 31. marca 2025.Dotácie môže ministerstvo obrany poskytnúť na vzdelávacie aktivity, športové, branno-športové, kultúrne alebo spoločenské podujatia. Ďalšími možnými účelmi sú podpora procesu personálneho doplňovania Ozbrojených síl SR , ochrana a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny a tiež úhrada nákladov súvisiacich s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami odborne zameranými na ozbrojené sily. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke ministerstva obrany.