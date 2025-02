Vyhostenie Ukrajinca spojeného s údajným štátnym prevratom bolo prerušené, požiadal totiž o azyl

Zoznam blokovaných osôb sa rozšíril

Zriadenie špecializovaného tímu

3.2.2025 (SITA.sk) - Osoba, ktorá mala byť z územia SR vyhostená pre spojitosť s údajným rozvratom ústavného zriadenia, požiadala o azyl. Ako informovalo Ministerstvo vnútra SR , z tohto dôvodu bolo konanie o vyhostení prerušené do času, kým bude o jej žiadosti o poskytnutie azylu, rozhodnuté.V súčasnosti je osoba, ktorá podľa medializovaných informácii pochádza z Ukrajiny zaistená ako žiadateľ o azyl a je umiestnená v útvare pre zaistenie cudzincov.„Ďalších osem osôb už bolo zaradených do zoznamu blokovaných osôb, ktorým má byť odopretý vstup na územie SR. Pripomíname, že bola vytvorená pracovná skupina polície, finančnej správy a spravodajských služieb," uviedol rezort vnútra.Ministerstvo doplnilo, že v prípadoch „ropovod“, „kataster“, ako aj v prípadoch, kde páchatelia hrozili v mailoch bombovými útokmi, sú vykonávané procesné úkony a je začaté trestné stíhanie vo veci. „Vo všetkých prípadoch koná Úrad boja proti organizovanej kriminalite," dodal rezort vnútra.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v piatok 31. januára uviedol, že polícia v súvislosti s údajným pripravovaným prevratom zaistili jedného občana Ukrajiny a začal proces jeho vyhosťovania.Viacerým osobám bol zároveň podľa neho zamedzený vstup do schengenského priestoru, a to vrátane Mamulašviliho. „Celkovo sa bavíme asi o 10 ľuďoch," povedal Šutaj Eštok s tým, že okruh týchto osôb sa pravdepodobne rozšíri.V súvislosti s údajnou prípravou rozvratu ústavného zriadenia podľa ministra vnútra beží vo viacerých veciach trestné stíhanie. „A vôbec nevylučujem aj zriadenie špecializovaného tímu, ktorý by sa tomuto venoval," skonštatoval Šutaj Eštok.