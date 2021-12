Ministerstvo obrany vyhlásilo 25. ročník ankety Vojenský čin roka

Skutky mnohých zostávajú skryté

O laureátoch rozhodne aj prezidentka

26.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR (MO SR) plánuje oceniť mimoriadne činy príslušníkov rezortu obrany za rok 2021. V tejto súvislosti preto vyhlásilo 25. ročník ankety Vojenský čin roka. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva Martina Kovaľ Kakaščíková.Návrhy do ankety môže posielať ktokoľvek z rezortu obrany aj z radov verejnostielektronicky na adresu cinroka@mod.gov.sk alebo poštou na Oddelenie marketingu MO SR.„V rezorte obrany aj mimo neho je mnoho skromných hrdinov, ktorých skutky zostávajú skryté. Je chvályhodné, že pomoc alebo podporu poskytujú bez nároku na odmenu alebo ocenenie, no práve preto by o nich ľudia mali vedieť. Môžu byť vzorom,“ uviedol k ankete minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).Pripomenul tiež, že okrem profesionálnych vojačiek a vojakov chce rezort oceniť aj skutky ľudí, ktorí nie sú súčasťou MO SR, no šíria pozitívne posolstvo o Ozbrojených silách SR (OS SR) či o vojenskej histórii.Anketa je rozdelená do štyroch kategórií, a to Záchrana života, Pomoc verejnosti, Priateľ armády a Služba vlasti. Po uzatvorení zasielania nominácií zasadne nominačná komisia, ktorá hlasovaním určí tri najlepšie nominácie v každej kategórii.O laureátoch jednotlivých kategórií rozhodne komisia, ktorej členmi sú hlavní predstavitelia rezortu na čele s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou ako hlavnou veliteľkou OS SR.Podrobnosti o kategóriách a nomináciách sú dostupné na https://mosr.sk/vojensky-cin-roka-2021-25-rocnik/