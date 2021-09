Ministerstvo obrany začalo konzultácie v rámci nákupu bojových vozidiel, požiadavky obdržalo 33 krajín

bojových

30.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR (MO SR) vo štvrtok odovzdalo 33 krajinám požiadavky na obstarávanie 76 kusovobrnených vozidiel 8x8 (BOV 8X8) a 152 kusov pásovýchobrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel (PBOV a POV).Ako vo štvrtok na tlačovej besede informoval štátny tajomník MO SR Marian Majer , zástupcovia rezortu sa stretli s pozvanými veľvyslancami týchto krajín.Osobne sa na stretnutí zúčastnilo 22 veľvyslancov a zvyšní dostanú požiadavky poštou. „Dneškom sa začína proces konzultácií, na základe požiadaviek, ktoré boli distribuované,“ vysvetlil Majer.Požiadavky obsahovali časový rámec, technické požiadavky a zoznam kritérií, ktoré budú pri projekte posudzované.MO SR očakáva, že do konca roka bude dostávať ponuky na vozidlá 8x8 a do konca januára na pásové obrnené vozidlá. Potom rezort vytvorí zoznam troch ponúk v každej kategórii.„Následne budú vozidlá otestované a bude pripravené odporúčanie do vlády,“ doplnil Majer.Rezort očakáva, že do konca marca 2022 pripraví materiál na vládu na schválenie vozidiel 8x8 a do konca júna v prípade pásovýchobrnených vozidiel.Ako Majer vysvetlil, technické špecifikácie majú pri obstarávaní váhu 30 percent, cena akvizície 35 percent, logistická podpora 10 percent a zapojenie slovenského obranného priemyslu 20 percent.Z celkovej ceny by malo byť zapojenie slovenského priemyslu minimálne 40 percent. Krajiny môžu predložiť viacero ponúk. „Ak zvážia, že majú v ponukách rôzne konfigurácie vozidiel,“ pokračoval štátny tajomník.Celá súťaž sa uskutoční na úrovni vláda-vláda a dodávky prvých vozidiel by mali na Slovensko prichádzať od roku 2024. Nové vozidlá by mali byť súčasťou ťažkej mechanizovanej brigády.Veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl SR Ivan Pach upozornil na to, že keď sa kontrakt spustí okolo roku 2025, tak časť slovenskýchvozidiel bude mať 50 rokov.„My očakávame, že ten projekt, ako je nastavený, obmení vlastne všetku tútechniku, ktorú máme. Predovšetkýmvozidlá pechoty. Tak isto dostaneme 8x8 pre ďalšie dva prápory. Takže budeme mať päť práporov, ktoré budú mať modernútechniku,“ povedal.Vláda 8. septembra schválila začatie obstarávania obrnených vozidiel. Kabinet odobril nákup 76 kusovobrnených vozidiel 8x8 za 332,2 milióna eur a 152 kusov pásovýchobrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel za 1,739 miliardy eur.