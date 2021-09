Držal sa zákona a vyjadril sa k „okydávaniu“, Pčolinský v parlamente obhajoval Žilinku

aktualizované 30. septembra 18:41



30.9.2021 (Webnoviny.sk) -Kritika generálneho prokurátora Maroša Žilinku sa deje preto, že sa výlučne držal zákona, keď na základe paragrafu 363 Trestného poriadku generálna prokuratúra zrušila obvinene exriaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému a podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi V rozprave k správe o činnosti prokuratúry za rok 2020 to povedal brat exriaditeľa SIS, poslanec Peter Pčolinský Sme rodina ). Viacerí poslanci označili debatu v parlamente za divadlo.Poslanec Pčolinský kritizoval viacerých zákonodarcov, že rozprávajú bez znalosti spisu a dôkaznej situácie. Poukázal na to, že prokurátor konštatoval 27 porušení Trestného poriadku a Trestného zákona.Diskusia poslancov sa rozprúdila po tom, čo sa Žilinka v stredu 29. septembra v závere svojho úvodného vystúpenia vyjadril k vzťahom s Úradom špeciálnej prokuratúry a k tomu, že je, ako uviedol, spochybňovaný.Podľa Pčolinského je normálne, ak sa Žilinka vyjadril k atakom a „okydávaniu“. K emotívnej rozprave Pčolinský poznamenal, aby sa poslanci venovali téme a nie sebe. „Na čo sú dobré ironické poznámky? Ľudia si aj tak myslia o nás svoje, nepotrebujeme ich v tom utvrdzovať,“ podotkol.Poslanec Marek Šefčík ( OĽaNO ) povedal, že takéto emócie by neboli, keby Žilinka „nepichal do osieho hniezda“.Podľa poslanca sa „prestrelka“ strhla v parlamente preto, že generálny prokurátor nehovoril len o výročnej správe. „Napríklad ste kritizovali Igora Matoviča ,“ podotkol Šefčík s tým, že generálny prokurátor mal v pléne vyjadrenia, ktoré zasahujú do politiky.Šefčík uviedol, že najskôr neveril správe, že sa má zrušiť nahrávka Gorily. „Myslím si, že práve toto podkopáva dôveru ľudí v právny štát,“ povedal Šefčík.Poslanec Jozef Valocký Smer-SD ) označil diskusiu v parlamente za divadlo. Z debaty v parlamente poslancovi vyplynulo, že všetci, ktorí pracovali za vlády Smeru-SD vo funkciách, „by mali byť strčení do basy“ a prokurátor a súd ich nesmie oslobodiť.„Keby generálny prokurátor nezastával princípy právneho štátu, tak toto je prevrat,“ vyhlásil Valocký.Poslanec strany Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Baránik navrhol počas rozpravy, aby parlament odmietol zobrať správu generálneho prokurátora Žilinku o činnosti prokuratúry za rok 2020 na vedomie.Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po prednesení tohto návrhu zvolal poslanecké grémium, pretože takýto postup nebol schválený na koaličnej rade.Kollár po poslaneckom grémiu oznámil, že Baránik nedodržal postup podľa rokovacieho poriadku a teda nemôže akceptovať jeho návrh. „Môže sa znovu prihlásiť,“ dodal Kollár.Diskusia v pléne parlamentu k správe o činnosti prokuratúry za rok 2020 trvá od stredy 29. septembra.