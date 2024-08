Ministerstvo obrany zatiaľ nemá na stole oficiálnu cenovú ponuku na dodanie vrtuľníkov Viper

Rezort oficiálnu cenovú ponuku nemá

Obranyschopnosť krajiny

5.8.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo obrany zatiaľ nemá na stole cenovú ponuku na dodanie bojových vrtuľníkov Viper. Ministerstvo tak reagovalo na tvrdenia bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa Demokrati ), ktorý na sociálnej sieti uviedol, že ponuka s obrovskou zľavou na vrtuľníky AH-1Z Viper je už na stole.„Rezort obrany eviduje, že Agentúra pre obrannú bezpečnosť a spoluprácu (DSCA) informovala Kongres USA o zámere predložiť v najbližšej dobe cenovú ponuku na dodanie 12 bojových vrtuľníkov Viper Slovensku. Ministerstvo však oficiálnu cenovú ponuku na stole stále nemá – až keď bude doručená, vyjadríme sa k nej v stanovenom termíne," uviedol rezort obrany.Ako sa uvádza na oficiálnej stránke DSCA, Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov prijalo rozhodnutie, ktorým schvaľuje možný zahraničný vojenský predaj útočných vrtuľníkov AH-1Z a súvisiaceho vybavenia a služieb za odhadovanú cenu 600 miliónov dolárov.Ako Naď uviedol, americká vláda tak splnila sľub, ktorý dostal ešte ako minister obrany, a teda to, že ak Slovensko dá Ukrajine lietadlá MiG-29, poskytnú Slovensku vrtuľníky Viper so zľavou približne 70 percent.„Proruskí Smeráci vtedy blúznili o tom, ako sú tieto vrtuľníky vhodné len pre námorníctvo, až som ich upozornil na to, že aj v Čechách si ich kúpili, a že nateraz more nemajú, pokiaľ teda viem. Toľko k ich odbornosti a zdravému rozumu," napísal Naď a pripomenul, že vrtuľníky chceli najmä Ozbrojené sily (OS) SR , pričom náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko to opakovane potvrdil.„Bola by to zásadná nová a veľmi potrebná spôsobilosť pre naše ozbrojené sily. Verím, že generalita teraz nestiahne chvost a nepovie, že ich nechce, to by ma teda veľmi nemilo prekvapilo. Ak túto mimoriadne výhodnú ponuku odmietnu, priamo a zámerne oslabia obranyschopnosť SR. A to by si mohol želať jedine Putin a jeho lokaji," uzavrel Naď.