Štát musí vrátiť Slovákom 600-tisíc eur pre meškajúce pasy, SaS kritizuje ministra Šutaja Eštoka (video)

5.8.2024 (SITA.sk) - Meškajúce vydávanie pasov bude štát stáť okolo 600-tisíc eur. Ako ďalej na pondelkovej tlačovej konferencii uviedli predstavitelia opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) , táto suma predstavuje poplatky, ktoré bude štát musieť občanom za meškajúce doklady odpustiť. Týkať by sa to podľa liberálov malo približne 21-tisíc osôb.„Štát totižto zaplatí tieto poplatky a odškodné všetkým, ktorým pasy meškali,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling . Ako ďalej uviedol, štát najskôr zvýšil poplatky za vydávanie pasov pre všetkých občanov o viac ako 50 percent a následne rezort vnútra nestíhal vybavovať nával žiadostí.„Skomplikovali život všetkým občanom, ktorí išli na dovolenku, a teraz ešte pripravili štát o 600-tisíc eur,“ vyhlásil Gröhling.Predseda liberálov sa v tejto súvislosti zároveň pýta, či by premiér Robert Fico nemal odvolať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka . Ten totiž podľa Gröhlinga v tomto prípade zlyhal. „Ak pán premiér nie je spokojný s takýmito ministrami, má tú možnosť, aby ho odvolal,“ dodal Gröhling. Ministerstvo vnútra v reakcii zdôraznilo, že dlhodobým problémom pri vydávaní dokladov je stará technika Národného personalizačného centra, ktorá je už roky po životnosti, pričom nová bola obstaraná už v roku 2019 za ministerky Denisy Sakovej „Avšak ani jeden z ministrov vnútra predchádzajúcej vlády, menovite Roman Mikulec Ivan Šimko ani Ľudovít Ódor , nepristúpili k realizačným zmluvám na dodávku nových strojov. Urobilo to až súčasné vedenie pod vedením ministra Matúša Šutaja Eštoka,“ uviedol rezort.Ďalším problémom, za ktorý podľa ministerstva výlučne môže súčasná opozícia, je dodávka čistopisov na výrobu pasov, keďže zmluva na ich dodávku sa skončila už v januári 2021.„Rezort vnútra pod vedením pána Mikulca síce v decembri 2020 vyhlásil súťaž, avšak neskôr ju zrušil. Druhú vyhlásili až v marci 2022, teda rok po skončení zmluvy, no napokon zrušili aj tú,“ zdôraznil rezort vnútra s tým, že vtedajšie vedenie teda radšej pristúpilo k netransparentnému tzv. priamemu rokovaniu s pôvodným dodávateľom a v septembri 2022 s ním podpísali zmluvu.V roku 2023 ministerstvo vnútra konečne opätovne vyhlásilo súťaž, ktorá bola na tretí pokus úspešná, a v júli 2023 z nej vzišiel nový dodávateľ.„Vtedajší minister vnútra Ódor s ním však opäť z neznámych dôvodov nepodpísal zmluvu. Keby zmluvu podpísal, teraz by sme už mali nové moderné pasy. Naopak, vtedajší úradujúci minister pán Ódor 15 dní pred voľbami v septembri 2023 podpísal dodatok k zmluve s pôvodným dodávateľom, na základe ktorej nakúpil čistopisy oveľa drahšie,“ doplnilo ministerstvo s tým, že nezodpovedané ďalej zostáva, prečo už v lete minulého roka nepodpísali zmluvu s novým dodávateľom. „Urobilo to opäť až súčasné vedenie v decembri 2023,“ dodal rezort.