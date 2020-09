Ministerstvo obrany žiada zaviesť tehotenskú dávku aj pre policajtky a vojačky

Diskriminačný zákon voči niektorým ženám

Pripomienka ministerstva vnútra

Tehotenské štipendium pre študentky

4.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR žiada, aby nárok na plánovanú tehotenskú dávku mali aj policajtky a profesionálne vojačky. Rezort obrany to uviedol ako zásadnú pripomienku k návrhu zákona o finančnej podpore detí a rodín, ktorý vypracovalo ministerstvo práce a sociálnych vecí Návrh zákona totiž podľa ministerstva neobsahuje ustanovenie, podľa ktorého by bolo možné obdobie výkonu služby profesionálneho vojaka hodnotiť ako obdobie nemocenského poistenia. "Návrh zákona v predloženom znení je tak možné považovať za diskriminačný voči niektorým tehotným ženám, policajtkám, profesionálnym vojačkám, resp. bývalým policajtkám a bývalým profesionálnym vojačkám," uviedlo ministerstvo obrany. Rezort práce a sociálnych vecí totiž tehotenskú dávku zavádza iba vo vzťahu k ženám, ktoré splnili podmienky na jej vyplácanie výhradne podľa zákona o sociálnom poistení. Rezort obrany preto požaduje, aby nárok na novú dávku ženám vznikol aj na základe zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov."Zvýšené náklady na tehotenstvo, ktorými sa zavedenie novej dávky odôvodňuje, vzniknú rovnako aj v rodinách profesionálnych vojačiek a policajtiek," zdôrazňuje ministerstvo obrany. Náklady na výplatu tehotenskej dávky pre profesionálne vojačky na jeden kalendárny rok predpokladá v sume 105-tisíc eur. "Výpočet predpokladaných nákladov na výplatu tehotenského vychádza z priemerného počtu 105 tehotných profesionálnych vojačiek v roku 2019, pričom sa očakáva, že dávku bude profesionálna vojačka poberať 5 ukončených mesiacov," uviedol rezort obrany.Rovnakú zásadnú pripomienku k návrhu zákona vznieslo aj ministerstvo vnútra . "Navrhujeme, aby nová dávka tehotenské patrila aj policajtke a profesionálnej vojačke, ktorých sociálne zabezpečenie je upravené v rámci osobitného systému sociálneho zabezpečenia," skonštatoval rezort vnútra. Náklady na výplatu tehotenského pre policajtky na jeden kalendárny rok ministerstvo vnútra odhaduje na 157-tisíc eur.Od začiatku budúceho roka by mala Sociálna poisťovňa takmer 21-tisíc pracujúcim tehotným ženám vyplácať tehotenskú dávku. Nárok na túto dávku má žene vzniknúť od 13. týždňa tehotenstva, ak žena bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch. Výška tehotenskej dávky má tvoriť 15 percent z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Žena stratí nárok na vyplácanie tehotenskej dávky odo dňa, keď jej Sociálna poisťovňa začne vyplácať materskú dávku, čo je spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Zavedenie tehotenskej dávky by malo v budúcom roku zvýšiť výdavky Sociálnej poisťovne o 54,2 milióna eur, v roku 2022 o 61,8 milióna eur a v roku 2023 o 64,3 milióna eur.Rezort práce určil minimálnu sumu tehotenskej dávky, ktorá nemá byť nižšia ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu. V roku 2021 tak najnižšia možná tehotenská dávka pre živnostníčky aj zamestnankyne pri 30-dňovom mesiaci dosiahne 215,50 eura. Maximálna suma tehotenskej dávky pre ženy, ktoré v hrubom zarábajú 2 184 eur a viac, by mala budúci rok dosahovať vyše 320 eur mesačne. Priemerná mesačná suma vyplatenej tehotenskej dávky by mala podľa odhadu rezortu práce a sociálnych vecí v budúcom roku predstavovať 236 eur.Pre nepracujúce tehotné študentky vysokých škôl a plnoleté tehotné študentky stredných škôl, ktorým nevznikne nárok na priznanie tehotenského ako nemocenskej dávky, sa má od 13. týždňa tehotenstva zaviesť tehotenské štipendium v sume 200 eur. Na takéto štipendium má mať nárok približne 750 študentiek mesačne. Zavedenie tehotenského štipendia by si malo z rozpočtu ministerstva školstva vyžiadať ročne 1,8 milióna eur.