Slováci sa počas obmedzení dostanú do Maďarska cez ďalšie hraničné priechody

4.9.2020 (Webnoviny.sk) - Od soboty 5. septembra od 5:00 budú na hraniciach SR a Maďarska otvorené aj hraničné priechody v Medveďove, Salke, Slovenských Ďarmotách, v Rároši, Šiatorskej Bukovinke, Hosťovciach a riečny hraničný priechod v Štúrove. V tlačovej správe o tom informovalo ministerstvo vnútra Do Maďarska sa tak momentálne dá dostať cez priechody Rusovce – Rajka (medzinárodná osobná a nákladná doprava, tranzit), Medveďov – Vámosszabadi (obojstranná osobná a nákladná doprava), Komárno – Komárom (obojstranná osobná doprava), Komárom prístav (medzinárodná osobná a nákladná doprava), Štúrovo – Esztergom (obojstranná osobná doprava), Štúrovo – Esztergom – riečny hraničný priechod (obojstranná nákladná doprava, kompa), Salka – Letkés v čase 5:00 - 20:00 (obojstranná osobná doprava), Šahy – Parassapuszta (medzinárodná osobná a nákladná doprava, tranzit), Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat (obojstranná osobná doprava), Rároš – Nógrádszakál/Ráróspuszta v čase 5:00 - 20:00 (obojstranná osobná doprava), Šiatorská Bukovinka – Somoskőújfalu (obojstranná osobná a nákladná doprava), Kráľ – Bánréve (obojstranná osobná a nákladná doprava), Hosťovce – Tornanádaska v čase 6:00 - 18:00 (obojstranná osobná a nákladná doprava), Milhosť – Tornyosnémeti – diaľnica (medzinárodná osobná a nákladná doprava, tranzit), Milhosť – Tornyosnémeti (medzinárodná osobná a nákladná doprava, tranzit), Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely – miestna cesta v čase 6:00 - 18:00 (obojstranná osobná doprava) a Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (obojstranná osobná a nákladná doprava).„Pre tranzit nákladnej dopravy okrem cieľovej dopravy s cieľovou stanicou Slovenská republika a Maďarsko je možné použiť teda hraničné priechody v Rusovciach, Šahách a Milhosti,” uviedlo ministerstvo. Pokiaľ nie je pri priechodoch uvedený presný čas, je hraničný priechod otvorený 24 hodín denne.Rezort vnútra pripomína, že od 1. septembra pristúpila maďarská vláda k úprave hraničných kontrol. „Určila, cez ktoré hraničné priechody a miesta je možné vstúpiť na územie Maďarska. Zároveň si vymedzila okruh osôb, ktorým bude vstup do ich krajiny umožnený,” uviedlo ministerstvo s tým, že od tohto dátumu platí zákaz vstupu do Maďarska cudzím štátnym príslušníkom okrem tých s oprávnením na trvalý pobyt v Maďarsku a výnimiek uvedených v nariadení maďarskej vlády. „Toto nariadenie platí do 1. októbra,” dodal rezort.