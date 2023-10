Ministerstvo odporúča zvážiť cestovanie do Izraela, nepokoje sa môžu presunúť aj do ďalších častí

Pokyny bezpečnostných zložiek a izraelskej armády

Palestínska militantná organizácia Hamas podnikla bezprecedentný útok z Pásma Gazy na Izrael. Militanti vypálili tisíce rakiet a desiatkam bojovníkov z Hamasu sa na niekoľkých miestach podarilo prejsť cez opevnené hranice na územie Izraela a prekvapili krajinu počas sviatku Simchat Tóra.



Slovenský rezort diplomacie dôrazne odsúdil teroristické útoky proti Izraelu a jeho obyvateľom. „Vyjadrujeme našu solidaritu a plnú podporu Izraelu v jeho práve na sebaobranu," uviedlo ministerstvo zahraničných vecí.





9.10.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí odporúča zvážiťz dôvodu zhoršenej bezpečnostnej situácie v krajine preMinisterstvo v žiadnom prípade neodporúča cestovať či pohybovať sa v blízkosti pásma Gazy, pretože pretrváva možnosť raketového ostreľovania južného a centrálneho Izraelu militantnými skupinami z pásma Gazy.Mimoriadna bezpečnostná situácia však platí na celom území Izraela. Informoval o tom rezort diplomacie s tým, že tí, ktorí sa už nachádzajú v Izraeli by mali venovať maximálnu pozornosť vývoju situácie, sledovať miestne médiá, dôsledne zvážiť nevyhnutnosť presunov v rámci Izraela a rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek a izraelskej armády.„Nie je vylúčené, že v najbližších dňoch sa nepokoje môžu presunúť aj do iných častí Izraela. V niektorých častiach Západného brehu môže príležitostne dochádzať k lokálnym nepokojom, resp. k zrážkam radikálnych skupín s bezpečnostnými zložkami. Rovnako je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť pri cestovaní v pohraničných oblastiach na severe krajiny, v oblasti izraelsko-libanonských hraníc a Golanských výšin," informoval rezort diplomacie a doplnil, že v prípade núdze je možné kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Izraeli na pohotovostnom čísle +972 544556642.Cestujúcim zo Slovenska ministerstvo ďalej odporúča , aby sa pred cestou do zahraničia zaregistrovali na webovej stránke rezortu diplomacie (i.mzv.sk/registracia ) alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka, čo uľahčí poskytnutie pomoci v prípade, že sa ocitnete v núdzi.