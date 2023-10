Viac ako 500 miliónov ročne pre slovenských dodávateľov!

Lidl mal v roku 2022 na Slovensku 278 dodávateľov, o 14 viac ako rok predtým



O podpore slovenských dodávateľov hovoria naozaj všetci. Dôležitejšie než slová sú však činy, pretože čo je doma, to sa počíta. V obchodnom roku 2022 zaplatil Lidl slovenským dodávateľom za ich výrobky 452 miliónov eur v nákupných cenách, teda "v čistom". Medziročný nárast bol takmer 19% a za päť rokov sa hodnota spolupráce viac ako zdvojnásobila. Ďalších 84 miliónov predstavoval export slovenských firiem prostredníctvom Lidla."Na spoluprácu so slovenskými dodávateľmi sme naozaj hrdí. Teší nás, že mnohé partnerstvá trvajú už dlhé roky a zároveň sa nám darí nachádzať stále nových domácich dodávateľov a zvyšovať objem spolupráce. Mnohé slovenské firmy rástli spolu s nami a spolu sme vyvinuli produkty, ktoré sú na slovenskom trhu jedinečné," povedal, a dodal: "Naším cieľom je nadviazať spoluprácu s ďalšími slovenskými dodávateľmi, nakúpiť od nich a zákazníkom ponúkať ešte viac slovenských výrobkov a pokračovať tak v podpore slovenského potravinárstva."Ako hodnotia spoluprácu s Lidlom samotní dodávatelia?"Teší ma, že prišla atraktívna ponuka predávať našu špargľu na pultoch diskontu pod privátnou značkou Slovenskô. Našim najväčším snom v 90. rokoch bolo distribuovať špargľu naprieč našou krajinou. To ale nebolo v našich silách a vďaka viac ako 160 predajniam Lidl a jeho kvalitnej logistike, sa náš sen splnil. Pokryli sme celé naše územie našou kvalitnou špargľou.""Pre zákazníkov Lidla dodávame exkluzívnu vianočku s maslom a medom. Je jedinečná svojou receptúrou, kde predpríprava cesta a kvasenie majú špeciálny postup, vďaka ktorému je nadýchaná, jemná a lahodná. Väčšina ingrediencií pochádza od lokálnych dodávateľov, nechýba med, ktorý jej dodáva originálnu chuť a farbu. Najmä vďaka stabilnému partnerovi, akým Lidl pre nás je, vieme realizovať projekty, zamerané na inováciu pekárenskej výroby, strojového parku a spoločne realizovať vývoj, na ktorom aktívne pracujeme.""Dopyt po slovenských produktoch svedčí o tom, že väčšina Slovákov si prácu domácich výrobcov a pestovateľov cení. Som rád, že ak má Lidl možnosť objednať si slovenské paradajky, tak tie z importu hneď vyradí. Aj takýmto spôsobom zákazníkom dokazujeme, že slovenská produkcia je chutnejšia a voňavejšia. Najväčším prínosom, ktorý pre nás pramení zo spolupráce s Lidlom je zabezpečenie predvídateľných odberov, čo vnáša do nášho podnikania stabilitu a istotu."Lidl so slovenskými dodávateľmi intenzívne komunikuje a poskytuje im podporu. Zo spolupráce totiž netreba mať vôbec žiadne obavy. Diskont dodávateľov vyberá podľa troch jednoduchých kritérií: kvalita, pravidelnosť dodávok a cena. V prípade ak viacero firiem predloží rovnakú ponuku, uprednostní Lidl vždy tú zo Slovenska. Spolupráca je možná v rámci stáleho či akčného sortimentu, dodávateľ môže svoje produkty ponúknuť pre celé Slovensko, alebo pre jedno logistické centrum.Diskont zorganizoval v predošlých rokoch dve dodávateľské konferencie pod záštitou ministerstva pôdohospodárstva. Onedlho sa uskutoční tretie takéto podujatie. Lidl má na svojej stránke dostupný formulár, prostredníctvom ktorého môžu dodávatelia predložiť svoje ponuky.