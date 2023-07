Ministerstvo poslalo Spojeným štátom žiadosť o ponuku na vrtuľníky Viper, ide o nezvyčajný proces

Nezvyčajný a pozmenený proces

Miliardová investícia





Spojené štáty americké ponúkli Slovensku za stíhačky MiG-29, ktoré boli darované na Ukrajinu, 12 vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper vrátane príslušenstva, výcviku pilotov a technikov a tiež viac ako 500 rakiet AGM-114 Hellfire. Pre Ozbrojené sily SR by to teda znamenalo novú spôsobilosť. USA to všetko ponúklo s veľkou zľavou.





6.7.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo obrany SR v predchádzajúcich dňoch zaslalo žiadosť vláde Spojených štátov amerických o to, aby pre Slovensko spracovali konkrétnu cenovú ponuku na jednotlivéaj s termínom dodania, ich vybavenie, výcvik a logistické zabezpečenie. Uviedol to minister obrany Martin Sklenár, ktorý na brífingu po rokovaní vlády informoval o aktuálnom stave ponuky.Ako šéf rezortu obrany vysvetlil, ide o trochu nezvyčajný a pozmenený proces, keďže nejde o vrtuľníky, ktoré budú novo vyrobené, ale sú už vyrobené a je potrebné ich upraviť do modernejšieho stavu.„Predpokladáme, že tento proces bude trvať niekoľko mesiacov vrátane zostavenia expertného tímu, ktorý budeme mať k dispozícii na prerokovávanie ďalších technických záležitostí," doplnil Sklenár s tým, že požiadavka v takej špecifikácii ako ju poslali, je v hodnote viac ako jednu miliardu eur.„Očakávame, že tak, ako bolo prezentované a dohodnuté so Spojenými štátmi, výhodnosť spočíva v tom, že SR by za tú miliardovú investíciu zaplatila približne 340 miliónov dolárov," uzavrel Sklenár.