Ženy v KDH odmietajú mlčať o násilí na ženách, chcú komplexné riešenie v sociálnej i trestno-právnej oblasti (video)

6.7.2023 (SITA.sk) - Ženy v Kresťanskodemokratickom hnutí (KDH) už nebudú mlčať o násilí páchanom na ženách a chcú komplexné riešenie zo strany štátu, nielen v sociálnej oblasti, ale aj v trestno-právnej. Uviedla to vo štvrtok na tlačovej konferencii členka predsedníctva KDH Martina Holečková KDH preto prichádza s ročným programom sprevádzania v hodnote 6 000 eur, ktorý by počas jedného roka poskytol ženám pomoc právnika, psychológa, kariérneho poradcu, finančného poradcu a mentora. Tento program má byť okrem samoživiteľov a samoživiteliek dostupný aj pre rodiny v kríze.Holečková zdôraznila, že podľa dostupných štatistík každá tretia žena vo veku od 15 rokov má skúsenosť s fyzickým alebo sexuálnym násilím a každá druhá zažila sexuálne obťažovanie. Takmer v každom piatom prípade násilia páchaného na ženách je páchateľom intímny partner.„Čo je ešte horšie, väčšina prípadov domáceho násilia nebola nikdy nahlásená. Je už čas prestať si konečne zakrývať oči a otvorene rozprávať o tom, že násilie páchané na ženách je jednou z najčastejších foriem porušovania ľudských práv na celom svete,“ skonštatovala Holečková. Osveta je podľa nej potrebná aj v kresťanskom prostredí. „Je to oblasť, o ktorej musíme otvorene rozprávať,“ uviedla.Medializovaným prípadom vrážd žien, ktoré zabil ich expartner, sa podľa nej dalo zabrániť, keby tu bola vôľa a podpora zo strany štátu. Častým problémom týraných žien býva, že sa boja svojho násilníckeho partnera opustiť, aby nezostali na ulici.„Žena musí mať istotu, že keď opustí násilníckeho partnera, sa jej život nezrúti, že nepríde o strechu nad hlavou, o prácu a najmä o deti, lebo jej partner si vie zabezpečiť lepších právnikov,“ poukázala Anna Laurinec Šmehilová z KDH. Dodala, že páchateľom zároveň treba vyslať signál, že im to len tak neprejde a nastaviť dostatočné tresty.Štát musí podľa jej slov spraviť všetko pre to, aby sa ženy nebáli oznámiť násilie a mali istotu, že dostanú právnu pomoc a ochranu. Centier pomoci musí byť dostatok po celom Slovensku, musia mať zabezpečené financovanie a kvalifikovaný personál, dodala Laurinec Šmehilová.Političky z KDH zdôraznili, že pre hnutie je akékoľvek násilie neprípustné. Sú sklamané z toho, že v stredu sa z dôvodu nedostatočnej účasti poslancov nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu parlamentu k odvolávaniu predsedu Národnej rady SR Sme rodina ) pre fyzické násilie voči svojej bývalej partnerke.„Pre nás v KDH nie je výhovorka, že dal som jej pár faciek, akceptovateľná. Ja si myslím, že bolo veľmi nezodpovedné od politikov, ako sa zachovali, a bolo to neúctivé voči ženám,“ reagovala Holečková na dianie v parlamente.