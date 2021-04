Ministerstvo práce chce vytvoriť bezplatné poradne pre nadmerne zadlžené osoby

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR chce vytvoriť sieť bezplatných dlhových poradní pre nadmerne zadlžené osoby. Ako informuje rezort, nadmerné zadlžovanie slovenských domácností je dlhodobým problémom, ktorý ešte viac prehĺbila pandemická kríza.V súčasnosti majú pritom zadlžení občania značne obmedzené možnosti získania adekvátneho poradenstva v dlhovej oblasti. Bezplatné dlhové poradne budú poskytovať integrované 3-zložkové poradenstvo, teda právnu, ekonomickú a psychologickú pomoc.„Sú ľudia, ktorí by chceli pracovať, ale nezamestnajú sa legálne, pretože sa im to pre exekúcie neoplatí. Chceme pomôcť ľuďom, aby pre nich malo zmysel pracovať, mať stabilný príjem a žiť lepší život. Pilotne sú na otvorenie pripravené dve dlhové poradne – v Bratislave a v Prešove. Ich otvorenie prvým klientom závisí od pandemickej situácie. Postupne by sme chceli otvoriť tieto poradne vo všetkých mestách, kde sa nachádzajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.