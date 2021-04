Zelení predstavili kandidátku na nemeckú kancelárku, voľby sľubujú nepredvídateľný priebeh

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.4.2021 (Webnoviny.sk) - Kandidátkou nemeckej strany Zelených na post kancelárky v septembrových voľbách bude 40-ročná Annalena Baerbocková. Nomináciu spolulíderky strany v pondelok oznámil ďalší z najvyšších predstaviteľov Zelených Robert Habeck. Jej nomináciu musia ešte formálne schváliť na júnovom zjazde strany.V parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia 26. septembra, sa už po 16 rokoch vo funkcii nebude uchádzať o ďalšie obdobie súčasná kancelárka Angela Merkelová . Pre mnohých preto sľubujú nepredvídateľný priebeh. Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) kancelárky Merkelovej pred týždňom podporila ambíciu predsedu strany Armina Lascheta stať sa stredopravým kandidátom na ďalšieho lídra Nemecka. CDU plánuje postaviť do volieb spoločného ašpiranta s Kresťansko-sociálnou úniou Bavorska (CSU). Jej predseda Markus Söder je taktiež pripravený kandidovať, no spoločne s Laschetom trvajú na tom, že dokážu nájsť harmonické riešenie.Söder sa nedávno nechal počuť, že spoločným kandidátom CDU a CSU by mal byť ten, u koho bude vyššia pravdepodobnosť, že uspeje vo voľbách. Napriek tomu, že CSU funguje iba v Bavorsku, súčasné prieskumy verejnej mienky ukazujú oveľa lepšie hodnotenie pre Södera, ktorý si vypestoval imidž rozhodujúceho podporovateľa tvrdých opatrení počas pandémie koronavírusu.