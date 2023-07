Ministerstvo práce chce zlepšiť odmeňovanie zamestnancov sociálnoprávnej ochrany detí, osobný príplatok má byť vyšší

Prečítajte si celý rozhovor TU.

9.7.2023 (SITA.sk) - Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková chce zlepšiť odmeňovanie zamestnancov sociálnoprávnej ochrany detí. Uviedla to v rozhovore pre agentúru SITA.Upozornila na to, že súčasná úradnícka vláda Ľudovíta Ódora má obmedzené kompetencie a nedostatok času vzhľadom na dĺžku legislatívnych procesov. Preto nie je možné strategicky novelizovať zákon o štátnej službe, ktorý upravuje odmeňovanie štátnych zamestnancov za výkon pohotovosti.„Rozhodli sme sa, že najakútnejšie problémy budeme riešiť prostredníctvom nariadenia vlády," povedala. Pôjde podľa nej o cielenú a adresnú podporu zvýšením osobného príplatku. „Na to budú, samozrejme, potrebné dodatočné finančné prostriedky," uviedla.Upozornila na to, že výkon služobnej pohotovosti je jednou z najnáročnejších činností v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pracovníci sú v služobnej pohotovosti počas víkendov, mimo pracovný čas a môžu byť kedykoľvek privolaní na pomoc do terénu.