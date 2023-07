Poľsko presúva na východ krajiny tisícky vojakov, rastú obavy z prítomnosti wagnerovcov v Bielorusku

Poľsko nasadilo vojakov aj policajtov

Obavy z nestability v regióne

9.7.2023 (SITA.sk) - Poľsko v sobotu začalo s presunom vyše tisícky vojakov na východ krajiny. Dôvodom sú zvyšujúce sa obavy spojené s prítomnosťou bojovníkov ruskej Wagnerovej skupiny v Bielorusku, ktorá by mohla viesť k zvýšenému napätiu na bielorusko-poľských hraniciach. Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian.Poľský minister obrany Mariusz Błaszczak na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že na východ Poľska smeruje viac ako tisíc vojakov a takmer 200 jednotiek techniky z 12. a 17. mechanizovanej brigády.„Je to demonštrácia našej pripravenosti reagovať na pokusy o destabilizáciu blízko hraníc našej krajiny," vyjadril sa.Poľsko minulý týždeň uviedlo, že vyšle 500 policajtov, aby posilnili bezpečnosť na hraniciach s Bieloruskom.Rozhodnutie ruského vodcu Vladimira Putina ponúknuť žoldnierom Wagnerovej skupiny presunúť sa po ich krátkom povstaní do Bieloruska vyvolalo medzi spojencami NATO na východnom krídle obavy z väčšej nestability v regióne. Jeden z veliteľov wagnerovcov sa v sobotu vyjadril, že skupina sa pripravuje na presun do Bieloruska.