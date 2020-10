Ministerstvo práce navrhuje zmeny, spoluzodpovednosť za nelegálnu prácu má vzniknúť až po 30 dňoch

Lehota je podľa ministerstva nedostatočná

Nová úprava dáva priestor na nelegálnu prácu

11.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce a sociálnych vecí navrhuje prijať nový model zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby.Pri cezhraničnom poskytovaní služby má spoluzodpovednosť za nelegálne zamestnávanie vznikať až pri dlhodobom poskytovaní služby. Podnikateľ v súčasnosti nesmie prijať prácu alebo službu, ktorú mu zmluvne poskytuje iný podnikateľ a vykonáva ju nelegálne zamestnaná osoba, ak ide o viac ako päť dní práce alebo poskytovania služby počas dvanástich mesiacov. Táto lehota sa má predĺžiť z 5 dní na 30 dní."Takto sa predíde prípadom, keď odberateľ potrebuje nevyhnutne zabezpečiť službu, no nemá dostatočný časový priestor na spoľahlivé overenie serióznosti a legálnosti zamestnávania u svojich poskytovateľov služieb," zdôvodňuje ministerstvo práce a sociálnych vecí.Na tento účel slúžila už doteraz zavedená 5-dňová lehota. "Nakoľko sa táto lehota javí ako nedostatočná, v záujme znižovania administratívnej záťaže v súlade s programovým vyhlásením vlády sa navrhuje jej predĺženie. Tento návrh zároveň zodpovedá požiadavke podnikateľského prostredia," dodal rezort práce. Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR s takýmto návrhom zásadne nesúhlasí."Navrhujeme ponechať súčasný právny stav, navrhovaná úprava dáva priestor na nelegálnu prácu," odkázali odborári ministerstvu práce a sociálnych vecí počas pripomienkového konania k návrhu novely Zákonníka práce, ktorým sa má novelizovať aj zákon o nelegálnej práci.Počas 30 dní totiž bude možné meniť zamestnancov bez toho, aby zamestnávatelia porušili zákon. "So znižovaním administratívnej záťaže to nemá nič spoločné," dodala KOZ.