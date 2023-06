Ministerstvo práce nesúhlasí s návrhom SaS o príspevku na opatrovanie detských onkologických pacientov

Výnimka by poprela charakter príspevku

Zabezpečenie podpory po ukončení liečby

Problém zamestnať sa kvôli ochoreniam

16.6.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) nesúhlasí s návrhom, aby rodičia detských onkologických pacientov po ukončení liečby ich detí dostávali príspevok na opatrovanie. Legislatívny návrh od poslancov z klubu Sloboda a Solidarita (SaS) , ktorý parlament v máji posunul do druhého čítania, považuje ministerstvo práce za nesystémový a nevykonateľný.Návrh zákona sa zameriava na finančnú podporu rodičov detí, ktoré trpia jednou zo stanovených diagnóz.„Takto koncipovaná právna úprava opomína účel zákona, ktorým je podpora začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti," argumentuje ministerstvo. Upozorňuje na to, že účelom peňažného príspevku na opatrovanie nie je finančná podpora, resp. kompenzácia straty príjmu osôb vykonávajúcich opatrovanie.„Ustanovenie výnimky výlučne vo vzťahu k osobám s onkologickým ochorením, hematoonkologickým ochorením a osobám zaradeným do transplantačného programu pre peňažný príspevok na opatrovanie, by bolo popretím základného charakteru peňažného príspevku na opatrovanie," dodáva ministerstvo práce.Od septembra tohto roka by príspevok na opatrovanie mohli úrady práce a sociálnych vecí vyplácať aj rodičom, ktorí opatrujú maloletých pacientov s onkologickým ochorením, hematoonkologickým ochorením a maloletých pacientov zaradených do transplantačného programu.to navrhujú poslanci z klubu SaS Tomáš Lehotský, Anna Zemanová . Novelou zákona chcú zabezpečiť rodičom detských onkologických pacientov finančnú podporu po ukončení onkologickej liečby ich detí.„V tomto období je pre mnohých rodičov takýchto detí nemožné zamestnať sa vzhľadom na intenzívnu starostlivosť, ktorú sú nútení poskytovať svojmu dieťaťu, no zároveň v súčasnosti nemajú nárok na finančnú podporu od štátu," uviedli liberálni poslanci. Osobou s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanou na opatrovanie by tak boli aj maloletí pacienti s onkologickým ochorením, hematoonkologickým ochorením a maloletí pacienti zaradení do transplantačného programu.Dĺžku odkázanosti na opatrovanie má určovať posudkový lekár v rozmedzí od jedného do dvanástich mesiacov od ukončenia aktívnej liečby týchto maloletých pacientov. Aktívnou liečbou má byť podávanie onkologickej alebo hematoonkologickej liečby.