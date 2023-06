Obranou Slovenska je podľa Sklenára aj podpora Ukrajiny, potvrdila to tiež deštrukcia Kachovskej priehrady

Rokovania v Bruseli

Ministri obrany Slovenska, Ukrajiny a ministerka obrany ČR podporili intenzívnejšiu spoluprácu v tejto oblasti spoločným memorandom o porozumení.





16.6.2023 (SITA.sk) - Podporou Ukrajiny Slovensko investuje do vlastnej obrany a bezpečnosti. V tejto pomoci je potrebné pokračovať, čo potvrdila aj deštrukcia Kachovskej priehrady. Ukazuje to, aké je dôležité, aby Ukrajina obnovila kontrolu nad svojim územím.Uviedol to minister obrany SR Martin Sklenár , ktorý vo štvrtok 15. júna absolvoval v Bruseli viacero bilaterálnych a multilaterálnych rokovaní vo formáte ministrov obrany. Ministri rokovali prioritne o podpore Ukrajiny, ako aj o prehlbovaní obranného priemyslu Slovenska, Českej republiky a Ukrajiny.Sklenár sa stretol aj s holandskou ministerkou obrany Kajsou Ollongrenovou a rokoval aj s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom . V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Mária Precner.Sklenár zopakoval, že Slovensko naďalej podporuje iniciatívu Európskej komisie v procese urýchlenia a zvýšenia produkcie delostreleckej munície.„Slovenské zbrojárske spoločnosti majú príležitosť získať významnú podporu z EÚ na investície do zvyšovania výrobných kapacít delostreleckej munície pre doplnenie vlastných skladových zá aj potreby Ukrajiny," uviedol Sklenár.Jedným zo záverov dnešného rokovacieho dňa bolo tiež oficiálne pripojenie Ukrajiny k spolupráci Slovenska a Česka pri obstarávaní a prevádzke švédskych pásových bojových obrnených vozidiel CV-90.