Ministerstvo predstavilo dva modely spôsobu voľby riaditeľa RTVS, Milanová čaká na spätnú väzbu (video)

Snaha o finančný reštart

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dôraz na kontrolný orgán

Hľadať budú plusy a mínusy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo kultúry SR (MK SR) predstavilo dva modely, ktorými by sa chcelo uberať pri zmene voľby riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Na tlačovej konferencii po pracovnej diskusii s odborníkmi na tému nového spôsobu voľby generálneho riaditeľa RTVS to povedala šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽaNO).Podľa slov štátneho tajomníka ministerstva kultúry Radoslava Kutaša oba modely vychádzajú z toho, že voľba štatutárneho orgánu sa presunie z parlamentu späť na pôdu dozorného, respektíve kontrolného orgánu RTVS.„Modely sa líšia tým, že jeden model sa vracia k štatutárnemu orgánu, aký poznáme dnes, čiže generálny riaditeľ. Ten druhý, kombinovaný model počíta s kolektívnym štatutárnym orgánom, čo by bola výkonná rada, ktorá by zastrešovala viacero manažérov v rámci RTVS. Oba modely počítajú s tým, že popri Rade RTVS bude existovať aj dozorná komisia," vysvetlil Kutaš.Členka parlamentného výboru pre kultúru a médiá Monika Kozelová (OĽaNO) podotkla, že je tu snaha aj o akýsi finančný reštart Slovenskej televízie.Predseda mediálneho výboru Kristián Čekovský (OĽaNO) priblížil, že na diskusii sa zúčastnili aj zástupcovia medzinárodnej organizácie Reportéri bez hraníc, Transparency International či RTVS. „Ministerstvo kultúry sa vyberá tým smerom, že dáva dôraz na dozorný a kontrolný orgán, čo vidíme, že v Európskej únii pomerne dobre funguje," uviedol.Cieľom ministerstva je podľa neho predložiť túto úpravu do konca tohto roka, keďže v budúcom roku sa má uskutočniť voľba nového riaditeľa RTVS. „Našim cieľom je, aby zmena zákona a podmienky voľby boli nastavené dostatočne vopred, aby sa každý vedel pripraviť. Nemáme v pláne robiť niečo na poslednú chvíľu tesne pred voľbou," zdôraznil.Podľa Milanovej sa vyberie jeden model. Budú si pýtať spätnú väzbu na oba návrhy a budú hľadať plusy a mínusy.„Základ toho prvého je, že generálny riaditeľ bude jeden štatutárny orgán. Ten druhý, že to bude kolektívny orgán. Ja osobne by som som išla do kolektívneho orgánu, ale ten obsahuje paradoxne viac mínusov. Som otvorená obidvom. Uvidím aj, aká príde spätná väzba, ale aj z toho čo dnes zaznelo, tá jednoduchšia realizácia samotného výkonu pozície generálneho riaditeľa by bola ľahšia pri prvom modeli," ozrejmila ministerka kultúry.