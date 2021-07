Spolupráca Banskobystrického kraja a ministerstva práce má posilniť sociálnu ekonomiku, ľuďom pomôže prekonať krízu

Veria v lepšiu kvalitu

Dôležitý nástroj

8.7.2021 (Webnoviny.sk) - Úzka spolupráca a vzájomná podpora pri rozvoji sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky na Slovensku je cieľom memoranda podpísaného vo štvrtok medzi Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) a Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) V rámci svojej Rozvojovej agentúry BBSK založil samostatné oddelenie sociálnej ekonomiky a k dnešnému dňu prevádzkuje už tri sociálne podniky.„Som presvedčený, že podpisom memoranda o spolupráci sa všetkým zainteresovaným podarí zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce,“ povedal minister práce Milan Krajniak „Som veľmi rád, že vďaka tejto spolupráci využijeme efektívne už vytvorené kapacity štátu pre ďalší rozvoj sociálnej ekonomiky v kraji. BBSK patrí k lídrom v sociálnej ekonomike a našou snahou je tento inštitút ešte viac posilňovať. Ako prví sme prišli s výzvou pre regionálnych farmárov a producentov, ktorí sa práve vďaka založeniu sociálneho podniku môžu stať dodávateľmi kvalitných potravín do našich škôl a zariadení sociálnych služieb. V sociálnom podnikaní vidíme veľký potenciál, ktorý môže zvýšiť kvalitu života ľudí aj v menej rozvinutých regiónoch,“ doplnil podpredseda BBSK Ondrej Lunter „Za pomerne krátky čas sa nám podarilo vybudovať dobre rozvinutú sieť kontaktov naprieč celým krajom – spolupracujeme s obcami, miestnymi podnikateľmi či združeniami, BBSK je tiež partnerom Asociácie subjektov sociálnej ekonomiky,“ doplnil špecialista na sociálnu ekonomiku Rozvojovej agentúry BBSK Milan Vaňo a dodal, že hlavnou myšlienkou sociálnych podnikov je vrátiť na trh práce ľudí, ktorí sú sociálne znevýhodnení či stratili pracovné návyky, čo je nesmierne dôležitý rozmer.„Sociálnu ekonomiku, ktorej súčasťou sú aj sociálne podniky považujem za veľmi dôležitý nástroj, ktorý môže pomôcť ľuďom prekonávať najmä krízové obdobia. Je to vtedy, keď ekonomika nefunguje tak ako by mala, a vtedy, keď nie je dostatok pracovných miest pre všetkých z toho dôvodu, že sú isté zraniteľné skupiny, ktoré sa práve v takomto krízovom období ťažšie uplatňujú na trhu práce," uviedol minister s tým, že na začiatku bolo približne 110 sociálnych podnikov a dnes ich je na Slovensku viac ako 350.