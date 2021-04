Ministerstvo reaguje na Čaputovej vyjadrenia o zmluve ku Sputniku, nebude ich komentovať

Lengvarský rozvážne rieši problematiku

Čaputová si vyžiadala aj list

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo zdravotníctva SR čiastočné informácie k zmluve o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V nemôže v tejto chvíli komentovať. V stanovisku to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová , odvoláva sa pritom na aktuálne zmluvné podmienky. Ministerstvo aktuálne analyzuje prípadné zverejnenie zmluvy.„Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský po nástupe do funkcie od začiatku zodpovedne a rozvážne rieši zdedenú problematiku ohľadom vakcíny Sputnik V so zreteľom cieľa bezpečného očkovania ľudí na Slovensku,“ doplnila Eliášová.Dôvod požiadavky na vrátenie vakcín Sputnik V bol iný ako sťažnosť ruskej strany, že o posudzovaní vakcíny rozhodovalo necertifikované laboratórium na Slovensku. Po preštudovaní zmluvy to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová Zmluva o nákupe vakcín by mala byť podľa hlavy štátu príslušným spôsobom povinne zverejnená. Čaputová ozrejmila, že si okrem zmluvy vyžiadala aj list zo 6. apríla, ktorý slovenskej zmluvnej strane zaslala ruská strana a požiadala v ňom o vrátenie vakcíny.„Verejnosť bola informovaná, že dôvodom, pre ktorý ruská strana vzniesla takúto požiadavku, malo byť to, že Štátny ústav na kontrolu liečiv dal testovať vakcínu Sputnik V laboratóriu, ktoré nemá OMCL certifikáciu. Na základe oboch preštudovaných dokumentov konštatujem, že toto tvrdenie nie je pravdivé, a teda dôvodom požiadavky na vrátenie bola iná skutočnosť,“ vysvetlila.