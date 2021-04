Prezidentka Čaputová vymenovala nových sudcov a očakáva, že posilnia dôveru v justíciu (video)

Dôvera v justíciu bola oslabená

Nezávislosť nie je privilégium

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok 15. apríla vymenovala do funkcie sedem nových sudcov všeobecných súdov.Dekrét si prevzali Vladislav Birás, Adam Hradský, Ivana Macková, Peter Molitoris, Martin Špak, Jaroslav Šupa a Radovan Turčík.Hlava štátu v tejto súvislosti pripomenula, že dôvera v justíciu bola v posledných rokoch veľmi oslabená. Preto od nastupujúcej generácie sudcov ľudia očakávajú, že zásadným spôsobom prispejú k jej obnove a posilneniu. V tlačovej správe o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec. „Prevzatím dekrétu o vymenovaní za sudcu ste dnes na seba vedome a dobrovoľne prevzali povinnosť, že sa zdržíte všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť vašej funkcie. Vážnosť a dôstojnosť k vášmu povolaniu neodmysliteľne patrí, lebo nanajvýš vážne a dôstojné je aj vaše spoločenské poslanie: chrániť princípy demokratického a právneho štátu, chrániť slobodu a práva občanov, poskytovať občanom istotu zákonnosti a spravodlivosti,“ uviedla v príhovore prezidentka.Čaputová zdôraznila, že v záujme toho, aby si mohli plniť svoju misiu, majú sudcovia ústavou a zákonmi garantovanú nezávislosť.„Nie je to privilégium, ktoré vám bolo pridelené ako vyvolenej osobe. Inštitucionálna a individuálna nezávislosť vyplýva zo skutočnosti, že občania majú právo na zákonného, nezávislého, nestranného a spravodlivého sudcu. Považujte to, prosím, za najdôležitejšiu podmienku dobrého výkonu svojho povolania,“ doplnila prezidentka, ktorá zároveň novovymenovaným sudcom zagratulovala.