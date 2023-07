Ministerstvo si predvolalo veľvyslanca Maďarska, má vysvetliť Orbánove označenie Slovenska za „odtrhnuté územie“

Výroky Orbána sú pre Slovensko neprijateľné

Spochybňovanie územnej integrity

25.7.2023 (SITA.sk) - Rezort zahraničia si v pondelok predvolal veľvyslanca Maďarska na Slovensku Csabu Balogha v súvislosti so znepokojivými výrokmi maďarského premiéra Viktora Orbána , ktorý označil Slovensko za „odtrhnuté územie“. Vyjadril sa tak vo svojom prejave 22. júla v rumunskom meste Baile Tusnad počas festivalu Tusványos.„Generálny riaditeľ Sekcie pre európske záležitosti MZVEZ SR Tomáš Kozák v tejto súvislosti požiadal maďarského veľvyslanca Csabu Balogha, aby vysvetlil výroky maďarského premiéra Viktora Orbána a tlmočil mu, že takéto vyjadrenia sú pre Slovensko absolútne neprijateľné,“ uviedol Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.Zároveň zdôraznil, že spochybňovanie územnej integrity či suverenity Slovenska akýmkoľvek priamym alebo nepriamym spôsobom nebudeme tolerovať, rovnako tak ani zasahovanie do našich vnútorných záležitostí.Kozák súčasne zopakoval, že máme záujem na budovaní normálnych susedských vzťahov s Maďarskom a chceme stavať na tom, čo nás spája a pozerať sa do budúcnosti.