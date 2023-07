Orbán svoje vyjadrenia prehnal a skúsenému politikovi by sa to nemalo stávať, tvrdí Danko (video)

Nezabúdať na obdobie maďarizácie

Ministerstvo predvolalo Balogha

25.7.2023 (SITA.sk) - Maďarský predseda vlády Viktor Orbán to prehnal so svojimi vyjadreniami, keď o Slovensku hovoril ako o odtrhnutom území. Ako dodal predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko na sociálnej sieti, Orbán by mal zvažovať svoje vyjadrenia.„Nepočul som takéto vyhlásenia z jeho úst za sedem rokov a verím, že to boli slová v emóciách, hoc, tak skúsenému politikovi by sa to nemalo stávať," myslí si Danko. Zdôraznil, že Slovensko by sa malo uberať cestou Maďarska v súvislosti s reformami, avšak hranice sú pre Danka sväté a nemenné.„Nesmieme zabúdať na obdobie maďarizácie, na naše obete v Černovej a na mnohé obete, ktoré bojovali za suverenitu a zvrchovanosť slovenského národa. Okolie do nás kope práve preto, že máme slabú vládu," povedal. Rezort zahraničia si v pondelok predvolal veľvyslanca Maďarska na Slovensku Csabu Balogha v súvislosti so znepokojivými výrokmi maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý označil Slovensko za „odtrhnuté územie“. Vyjadril sa tak vo svojom prejave 22. júla v rumunskom meste Baile Tusnad počas festivalu Tusványos.„Generálny riaditeľ Sekcie pre európske záležitosti MZVEZ SR Tomáš Kozák v tejto súvislosti požiadal maďarského veľvyslanca Csabu Balogha, aby vysvetlil výroky maďarského premiéra Viktora Orbána a tlmočil mu, že takéto vyjadrenia sú pre Slovensko absolútne neprijateľné,“ uviedol Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.