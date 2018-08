Ministerstvo školstva chce zaviesť vekový strop pre učiteľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. augusta (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR plánuje zaviesť vekový strop pre učiteľov. Tým by mal byť vek 65 rokov. Takýmto spôsobom chce rezort školstva omladiť učiteľské zbory. Táto zmena vyplýva z nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zmena by mala platiť od januára 2019.uviedol pre TASR odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva. Toto opatrenie podporuje najmä prirodzenú generačnú výmenu a príchod mladých pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.uviedol rezort školstva.V preddôchodkovom veku, teda vo veku od 60 do 64 rokov, je okolo 6400 učiteľov. Podľa informácií rezortu školstva, vo veku 65 a viac je to okolo 1700 pedagógov a odborných zamestnancov.Zákon možno pripomienkovať do 14. augusta.