Opozícii sa pozdáva zavedenie vekového stropu učiteľov, súhlasí aj SKU

Bratislava 11. augusta (TASR) – So zavedením vekového stropu pre učiteľov, ktorý by mal byť na hranici 65 rokov, čiastočne súhlasia opoziční poslanci i Slovenská komora učiteľov (SKU). Podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Martina Poliačika (nezaradený) je to však absurdné plošné riešenie.Vekový strop je podľa poslanca NR SR Branislava Gröhlinga (SaS) opozičný návrh, ktorý koaliční poslanci neschválili a teraz ho iba ministerstvo školstva odkopírovalo. V princípe s ním súhlasí, avšak má dve výhrady.uviedol poslanec pre TASR. Ako doplnil, ministerstvo by malo spolu s týmto návrhom priniesť zmenu nástupných platov učiteľov, inak tento krok nemá zmysel.dodal.So zavedením vekového stropu súhlasí aj Slovenská komora učiteľov. Ako uviedol pre TASR jej prezident Vladimír Crmoman,Poslanec NR SR Miroslav Sopko (OĽaNO) pre TASR uviedol, že podobné opatrenie navrhoval vlani.skonštatoval Sopko. Potvrdil, že toto opatrenie má obnoviť prirodzený kolobeh generačnej výmeny, aby sa vytvárali možnosti na uplatnenie mladých učiteľov vo svojej profesii.uviedol Poliačik. Podľa neho ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) chceAko pokračoval, v súčasnosti školy zamestnávajú učiteľov v dôchodkovom veku z dôvodu, že nikto z mladých absolventov o túto pozíciu nemá záujem.uzavrel Poliačik.Uvedená zmena vyplýva z nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zákon možno pripomienkovať do 14. augusta.