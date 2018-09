Ministerstvo spravodlivosti chce zefektívniť Centrum právnej pomoci

Ilustračná snímka Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 13. septembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR plánuje vybudovať tri nové kancelárie Centra právnej pomoci (CPP), znížiť vyťaženosť zamestnancov a zvýšiť povedomie o poskytovaných službách. Vyplýva to z pripravenej koncepcie činnosti centra na roky 2018-2019. Návrh sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).Analýza súčasného stavu fungovania centra hovorí o troch hlavných problémoch, ktorými ostávajú personálno-technické zabezpečenie týkajúce sa funkčnosti centra, nízka efektivita procesov a veľká administratívna záťaž klientov, nedostatočné povedomie o centre.Problém s personálno–technickým zabezpečením CPP chce rezort vyriešiť dobudovaním troch nových kancelárií, ktoré majú odbremeniť existujúce kancelárie. Plánuje tak urobiť do konca roka 2018. Zefektívniť prácu zamestnancov má aj spracovanie jednotnej metodiky postupov a jej zavedenie do praxe štandardov poskytovaných služieb. Zvýšiť kompetencie a odborné zručnosti pracovníkov centra má vytvorenie a zavedenie systému vzdelávania.Pre zlepšenie dostupnosti služieb a zvýšenie efektivity činnosti CPP je podľa MS nevyhnutná zmena legislatívy.vysvetľuje rezort.Dobudovaním troch nových kancelárií chce ministerstvo zlepšiť nízku efektivitu procesov a veľkú administratívnu záťaž klientov, rovnako ako vytvoriť dohody o elektronickej komunikácii s úradmi. Zriadenie call centra s využitím nového informačného systému CPP, plánovaný redizajn webovej stránky a zriadenie nových konzultačných pracovísk centra má zvýšiť dostupnosť služieb a uľahčiť prístup k informáciám.Nedostatočné povedomie o centre chce rezort v nasledujúcom období okrem úpravy webovej stránky riešiť rozvinutím mediálnej kampane, spracovaním a distribúciou tematických letákov a organizáciou prednášok či besied pre klientov. Rezort chce priblížiť centrá verejnosti aj prostredníctvom dní otvorených dverí v novozriadených kanceláriách. Prácu CPP plánujú priblížiť aj spolupracujúcim inštitúciám odbornými informačnými stretnutiami a besedami s advokátmi a mediátormi, ktorí s CPP spolupracujú.Najdôležitejšími opatreniami sú podľa rezortu predovšetkým prehodnotenie odmeňovania zamestnancov centra, novelizácia zákona o poskytovaní právnej pomoci či zvýšenie počtu zamestnancov.doplnil rezort.