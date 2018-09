Zosuv pôdy na slávnej pláži na ostrove Zakynthos zranil ženu

Na snímke pláž Navagio na ostrove Zakynthos. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 13. septembra (TASR) - Grécke úrady poslali vo štvrtok hasičské záchranné čaty sprevádzané cvičeným psom na obľúbenú odľahlú pláž Navagio na ostrove Zakynthos na západe krajiny, keďže v tamojšej zátoke došlo k zosuvu pôdy, ktorý spôsobil najmenej jedno zranenie. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Podľa miestnych médií svedkovia hlásili, že na pláži Navagio (Vrak lode) najprv spadol z útesu do mora veľký balvan a to vyvolalo obrovskú vlnu, ktorá prevrátila malé člny.Strmými vápencovými útesmi obklopená pláž Navagio je povestná bielym pieskom a krištáľovočistou vodou. Nachádza na severozápadnom pobreží Zakynthosu a je pokladaná za najkrajšiu na ostrove, avšak dá sa na ňu dostať len po mori loďou. Je slávna aj tým, že sa na nej od 80. rokov 20. storočia nachádza vrak malej nákladnej lode. Podľa jednej verzie ide o stroskotanú loď pašerákov alkoholu, cigariet a prostitútok.Úrady sa teraz snažia zistiť, či sú po zosuve nejakí ľudia nezvestní. Hasičský zbor oznámil, že na miesto poslal 18 záchranárov v sprievode cvičeného psa, pričom ďalšia deväťčlenná posádka smeruje na miesto vrtuľníkom.Jedna cudzinka utrpela zranenia a previezli ju do nemocnice, uviedla pobrežná stráž. Dodala, že pláž evakuovali a člny majú až do odvolania zakázané približovať sa k zátoke.