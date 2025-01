Ministerstvo spravodlivosti chystá zmeny vo fungovaní justície, Kosová poukázala na nedostatky novej súdnej mapy

22.1.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo spravodlivosti zamýšľa do konca tohto roku vypracovať 27 legislatívnych návrhov týkajúcich sa fungovania justície . Na svojej internetovej stránke o tom informovala Súdna rada SR , ktorej zástupca je súčasťou legislatívnych skupín, ktoré zmeny pripravujú.Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová v tejto súvislosti pripomína to, čo vníma ako nedostatky novej súdnej mapy . "Jej zavádzanie do praxe spôsobilo spomalenie súdnych konaní a má aj naďalej negatívny vplyv na bežný chod slovenského súdnictva aj z pohľadu financií," uviedla Kosová.Rovnako poukazuje na v súčasnosti platný trestný čin ohýbania práva a jeho vplyv na ohrozenie nezávislosti sudcov či odvolávanie členov súdnej rady a jeho ústavné ukotvenie.Šéfka súdnej rady takisto zdôrazňuje potrebu rekonštrukcie viacerých budov súdov, ktoré nemajú k dispozícii prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti . "Ktorý pre nesprávne nastavenie nereflektuje na potreby justície," doplnila Kosová.