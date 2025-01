Kmec: To, či sa februárová schôdza parlamentu presunie na neskôr, je na rozhodnutí Žigu

22.1.2025 (SITA.sk) - To, či sa februárová schôdza parlamentu presunie na neskôr, je na rozhodnutí podpredsedu Národnej rady SR povereného jej vedením Petra Žigu Hlas-SD ).Uviedol to podpredseda vlády pre plán obnovy a odolnosti Peter Kmec (Hlas-SD), ktorý v utorok 21. januára informoval, že schôdza, ktorá sa má začať 4. februára, bude presunutá na marec, a že vo februári by mala byť len mimoriadna schôdza k zdravotníckym zákonom.Vo štvrtok, pred rokovaním vlády, však uviedol, že to je len jeho osobný názor a v skutočnosti je to na rozhodnutí Žigu. Kmec očakáva posunutie schôdze pre narušené vzťahy v koalícii.„Ja som povedal len svoj názor, pretože vzťahy v koalícii zatiaľ nie sú stopercentne doriešené. Podľa môjho osobného názoru bude treba nejaký čas. Vieme, že je tu skupinka huliakovcov a migaľovcov. Zatiaľ sa pokračuje v rokovaniach," vysvetlil Kmec a informoval, že o ďalšom postupe sa rozhodne na kongrese strany Hlas-SD, ktorý sa uskutoční 24. a 25. januára.