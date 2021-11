Ministerstvo spravodlivosti predložilo na pripomienkovanie novú koncepciu väzenstva, má priniesť nový prístup

Nový prístup

20.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti tento týždeň predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novú Koncepciu väzenstva SR na roky 2021-2030.Ako uviedlo ministerstvo spravodlivosti na sociálnej sieti, ide o spoločnú snahu rezortu spravodlivosti a Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) dostať slovenské väzenstvo na úroveň európskych štandardov.Koncepcia by mala priniesť nový prístup, ktorý sa snaží v ústavoch na výkon väzby a trestu odňatia slobody aplikovať progresívne metódy a moderné resocializačné aktivity.„Hodnoty zboru by mali byť založené na princípe nediskriminácie, proporcionalite nevyhnutných obmedzení súvisiacich s obmedzením osobnej slobody a dodržiavania maximálnej miery transparentnosti v prístupe k zaiteresovaným stranám a tímovej práci,“ zhodnotil rezort predkladaný materiál.Pripomenul, že hlavnými rizikami väzenstva na Slovensku sú dlhodobo pretrvávajúce problémy, ako je najmä vysoký počet väzňov.S počtom 195 väznených osôb na 100-tisíc obyvateľov je Slovenská republika na druhej priečke s najvyšším počtom väznených osôb na 100-tisíc obyvateľov v rámci krajín Európskej únie. Problémom je aj nízky podiel uložených alternatívnych trestov.Riešením tohto stavu je podľa koncepcie zmena v systéme podmienečného prepustenia, v systéme umiestňovania a elektronickej kontroly odsúdených v otvorených oddeleniach, zníženia trestných sadzieb vybraných trestných činov ekonomickej, hospodárskej a drogovej trestnej činnosti.„Zároveň ostáva kľúčovou realizácia výstavby nového väzenského zariadenia formou PPP projektu v priestoroch otvoreného oddelenia Rimavská Sobota-Sabová,“ pokračovala koncepcia.Ďalej skonštatovali, že potrebná je tiež obnova a modernizácia viacerých systémov v ústavoch, ktoré sú v kritickom stave. Nutnosťou je podľa koncepcie aj navýšenie počtov príslušníkov a zamestnancov ZVJS.V horizonte najbližšieho obdobia predstavuje tento počet navýšenie pracovníkov v roku 2022 o 199 miest, v roku 2023 o 67 miest a v roku 2024 o 57 miest (v období rokov 2022-2024 celkovo o 323 funkčných miest).Výbor ministrov Rady Európy zdôrazňuje, že sa nikdy nesmie zabudnúť na zásadu, že uväznenie sa má využiť len ako krajný prostriedok. Pokúša sa znížiť väzenskú populáciu na najnižšiu možnú úroveň.„V prípade odsúdených sa majú dôkladne zvážiť alternatívne tresty, ktoré nemajú za následok uväznenie. Štáty tiež majú zvážiť možnosť dekriminalizovať niektoré trestné činy alebo ich kvalifikovať tak, aby sa za ne neudeľovali tresty uväznenia,“ doplnila koncepcia.