V Malých Karpatoch medzi Mariankou a Račou pribudla pozorovňa zvierat Vydrica

V Malých Karpatoch, medzi obcou Marianka v okrese Malacky a bratislavskou Račou, pribudla pozorovňa zvierat Vydrica. Ide o spoločný projekt hlavného mesta, Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) a Mestských lesov v Bratislave (MLB).

„Na trase medzi Račou a Mariankou vyrástol nenápadný drevený objekt na pozorovanie zvierat s názvom Vydrica. Pomenovanie je odvodené od tamojšej lokality, keďže pozorovňa sa nachádza v území, kde pramení vodný tok Vydrica," uviedla Annamária Ondrejková z MIB.

20.11.2021 (Webnoviny.sk) -Pozorovňa má približne 13 štvorcových metrov a vojde sa do nej menšia skupinka ľudí. V pešej dostupnosti sú aj ďalšie známe rekreačné miesta ako Pánova lúka, Studnička Zbojníčka a Malý Slavín.„Táto oblasť lesoparku je zaradená do zóny pokoja bez hospodárskej ťažby dreva a v budúcnosti by mala byť súčasťou národnej prírodnej rezervácie Pramene Vydrice. Ide o jedinečné prostredie charakteristické nepokosenými lúkami, pňami bývalých vzrastlých stromov, popadanými stromami a krovím," vysvetlila Ondrejková s tým, že v lese sa dá aj cez deň spozorovať divá zver ako napríklad daniele, muflóny, diviaky, líšky alebo bažanty.„Návštevníka privedie do objektu zdvíhajúca sa lávka a cez úzky vstup príde do krytého priestoru s terasovitým sedením a výhľadom na prírodu. Celý objekt je osadený na oceľových vrutoch a navrhnutý z jedného typu smrekovcových hranolov, čo umožnilo využiť lokálny materiál na výstavbu,” poznamenal riaditeľ sekcie tvorby mestských priestorov z MIB Marcel Dzurilla.Smrekovec použitý na výstavbu Vydrice pochádza z lesoparku a pozorovňu svojpomocne postavili zamestnanci Mestských lesov v Bratislave.Architektonický návrh je z ateliéru Office 110, ktorý v Karpatoch navrhoval aj obnovu starej horárne na Peknej ceste. Architekt Martin Hörmann priblížil, že drobná drevostavba je navrhnutá ako pozorovňa zvierat, no poslúži aj ako posedenie pre okoloidúcich, na občerstvenie alebo ako úkryt pred nečasom.Pozorovňa zvierat Vydrica je jedným z projektov Živé miesta, ktorý zlepšuje a obnovuje verejné priestory v Bratislave. „V blízkej budúcnosti sa v lesoparku dokončí obnova areálu Malý Slavín a prerábka muničných skladov na Peknej ceste," uzavrela Ondrejková.