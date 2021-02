Ministerstvo spravodlivosti prehodnotí výšky trestných sadzieb, trest za marihuanu je prísny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.2.2021 (Webnoviny.sk) - Predmetom komplexnej novelizácie trestnoprávnych kódexov bude aj prehodnotenie výšky trestných sadzieb. Návrh materiálu by malo Ministerstvo spravodlivosti SR predstaviť v druhom polroku 2021.Ako pre agentúru SITA potvrdil Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti, v tomto ohľade budú riešiť aj problematiku drogových trestných činov, „u ktorých sa výška trestov odňatia slobody u niektorých špecifických konaniach, napríklad držba marihuany javí dlhodobo ako neprimerane prísna“.Ako však doplnili, ministerstvo spravodlivosti túto otázku v minulosti riešilo opakovane, a to predložením legislatívneho návrhu zmeny Trestného zákona do legislatívneho procesu, avšak opakovane bezúspešne, keďže absentovala politická podpora.Ministerstvo začalo práce na novelizácii Trestného zákona a Trestného poriadku. Aktuálne požiadali od rezortov a vybraných súdov podnety na zmenu legislatívy vo svetle plnenia Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024.