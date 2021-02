Sme rodina bude rešpektovať výmenu akéhokoľvek ministra, Blanár by vymenil celú vládu

Krajčí a Sme rodina hlasovali za prísnejšie opatrenia

Vakcinácia v žalostnom stave

28.2.2021 (Webnoviny.sk) - V prípade, že by hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) navrhlo výmenu akéhokoľvek svojho ministra, hnutie Sme rodina to bude rešpektovať. V diskusnej relácii O 5 minút 12 Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to v súvislosti s prípadnou výmenou na poste ministra zdravotníctva uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak Sme rodina ).Zároveň zdôraznil, že je na jednotlivých stranách, aby si vyhodnotili, ako si ich ministri plnia povinnosti.„Myslíme si, že kľúčové hlasovanie na vláde bolo pred Vianocami, kedy sa rozhodovalo o tom, či sa tie opatrenia sprísnia a či sa sprísnia hneď, alebo až neskôr,“ povedal Krajniak s tým, že Sme rodina ako aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) hlasovali za sprísnenie.Niektorí súčasní kritici Krajčího v koalícii, naopak, podľa Krajniaka hlasovali proti sprísneniu. „Každý nech sa vyjadrí a nech si ich voliči vyhodnotia, či ich postup bol správny, alebo nesprávny,“ povedal minister.Podľa opozičného poslanca Juraja Blanára Smer-SD ) je za aktuálnu pandemickú situáciu zodpovedná vláda. Krivka pozitívnych prípadov podľa neho začala rapídne stúpať po novembrovom plošnom testovaní. „Všetci rad za radom z vlády to postupne spochybňujú, že to plošné testovanie nič neprinieslo,“ povedal Blanár.Pokiaľ ide o vakcináciu, tá je podľa neho v žalostnom stave. „Tu už musí odstúpiť celá vláda pod vedením Igora Matoviča, pretože tu bolo viacero zlyhaní na rôznych úrovniach,“ dodal.