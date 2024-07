Ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlnilo premiérovmu poradcovi Lindtnerovi za jeho väzobné stíhanie

12.7.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR sa ospravedlnilo poradcovi predsedu vlády Roberta Fica a bývalému sudcovi Davidovi Lindtnerovi za zásah do jeho základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť, ktorý bol spôsobený jeho väzobným stíhaním.Ako ďalej rezort informoval, v prípade ospravedlnenia si Lindtner neplánuje uplatňovať pôvodne vyčíslený nárok na náhradu nemajetkovej ujmy v sume 29 000 eur. Väzobne bol stíhaný od konca októbra 2020 do mája 2021 pre obvinenie v korupčnej kauze Víchrica.Bývalý predseda Okresného súdu Bratislava III Lindtner argumentoval, že Ústavný súd SR nálezom zo dňa 14. apríla 2022 skonštatoval, že uznesením Najvyššieho súdu SR zo dňa 12. novembra 2020, ktorý zrušil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu o vzatí do väzby, ale sám rozhodol o väzobnom stíhaní jeho osoby, boli porušené jeho práva a jeho nezákonná väzba trvala 213 dní.„Ide o štandardizovanú formu konštatovania porušenia práva a ospravedlnenia za tento zásah orgánov verejnej moci do práv poškodeného uplatňovanú v prípade obdobných žiadostí o náhradu škody spôsobenej rozhodnutiami vydanými v trestnom konaní," uvádza v súvislosti s ospravedlnením rezort spravodlivosti.