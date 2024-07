SkyToll úspešne otestoval satelitné mýto v Indii

12.7.2024 (SITA.sk) -Pilotný projekt demonštroval schopnosť systému klasifikovať vozidlá pre výber mýta a monitorovať premávku na diaľniciach v Indii pri zachovaní plynulosti premávky.SkyToll odštartoval testovanie technológií v krátkom období niekoľkých týždňov. Úspešná skúška preukázala a vyhodnotila výkon integrovanej technológie GNSS pri rýchlostiach, ktoré zabezpečujú plynulú premávku. Okrem toho bol v rámci existujúceho platobného ekosystému NETC vykonaný akceptačný test s cieľom predviesť rôzne spôsoby platby bežné v Indii, ako alternatívy k bežným platbám mýta v hotovosti.V koordinácii s Indian Highways Management Company Limited (IHMCL) vykonal SkyToll spolu s partnermi pilotný projekt na úseku Rohtak - Hisar National Highway 10. Počas pilotného projektu sa testovala integrácia softvéru GNSS s existujúcimi platobnými ekosystémami FASTag. Aj zo strany IHMCL bolo potvrdené, že funguje technológia správne a bez problémov."Som hrdý na celý tím zapojený do testu. Vo veľmi krátkom čase sme preukázali funkčnosť technológie, ktorá môže výrazne zlepšiť dopravný tok na spoplatnenej cestnej infraštruktúre v Indii. Nahradenie tradičných mýtnych staníc modernou technológiou nemusí len zvýšiť komfort cestovania, ale tiež prispieva k zaisteniu bezpečnosti na cestách v Indii," povedal Peter Polakovič, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj podnikania v SkyToll-e.India je trh s obrovským potenciálom. Osvedčené riešenie SkyToll môže pomôcť riešiť množstvo problémov, ktorým čelia miestni správcovia dopravnej infraštruktúry aj vodiči pri výbere mýta. Aj preto sa SkyToll rozhodol otvoriť samostatnú pobočku SKYTOLL PRIVATE LIMITED v Bombaji."India sa pripravuje na zavedenie elektronického mýta založeného na GNSS a je skvelou správou, že sa SkyToll zaviazal prispieť k iniciatíve "Make in India" zriadením lokálneho expertného centra. Tešíme sa na spoluprácu s verejnými inštitúciami aj indickým priemyslom, aby sme mohli na domácom trhu rozvíjať tieto perspektívne technológie a zariadenia," povedal Dushyant Deshpande, riaditeľ nedávno otvorenej pobočky.SkyToll je súčasťou skupiny ITIS Holding, ktorá je vskutku globálnym lídrom v oblasti technológií pre dopravnú infraštruktúru a automatizáciu. Pred niekoľkými dňami spoločnosť oznámila významný úspech v Holandsku, kde sa bude podieľať SkyToll podieľať na dodávke a prevádzke systému pre monitoring nákladných vozidiel v rámci mýtneho systému, ktorý by mal byť spustený v roku 2026.Informačný servis