Ministerstvo spravodlivosti stále nemá žiadnu zmluvu umožňujúcu Slovensku zapojiť sa do prípadu Jozefa Chovanca

Účasť na konaní

Zábery z letiska

20.12.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR zatiaľ nepodpísalo zmluvu o právnych službách, ktorá by umožnila Slovensku zapojiť sa do konania v prípade smrti Jozefa Chovanca v Belgicku. Agentúru SITA o tom informovala šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).„Ministerstvo má v tejto veci úlohu, aby urobilo všetky úkony pre podpísanie zmluvy o právnych službách a sú k tomu smerované kroky,“ dodala.Vláda SR 11. novembra schválila uznesenie, ktorým zaviazala šéfku rezortu spravodlivosti a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka (nom. SaS), aby vykonali potrebné kroky k tomu, aby sa Slovensko zúčastnilo na konaní v prípade smrti Jozefa Chovanca na strane poškodených.Zároveň uznesenie ponúka aj iné opatrenia, medzi ktoré môže patriť napríklad zabezpečenie prekladu súdneho spisu do slovenského jazyka, čo by umožnilo slovenským znalcom vyhotovenie znaleckého posudku pre účely trestného konania vedeného v Belgickom kráľovstve.Jozefa Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Na palube lietadla sa údajne správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.Spravodajský portál Sme.sk priniesol 20. augusta informáciu o záberoch z letiska v belgickom Charleroi, kde policajtka nad telom občana SR Jozefa Chovanca hajlovala a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.