Ministerstvo spravodlivosti tento rok podporilo šesť projektov zameraných na rovnosť mužov a žien

rovnosť

Zamietnuté konania

Viac než dvesto otázok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) počas tohto roka podporilo šesť projektov zameraných namužov a žien za viac ako 172-tisíc eur. Vyplýva to z návrhu siedmej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW).Dokument na tohtotýždňovom rokovaní na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) schválila vláda. Počas minulého roka podporilo MS SR päť projektov v sume 96 432.V roku 2020 evidovalo Ministerstvo spravodlivosti 10 antidiskriminačných súdnych konaní, všetky však boli zamietnuté.„Je potrebné poznamenať, že väčšina zamietnutých prípadov zahŕňala takzvané prípady diskriminácie sudcov, čo bolo veľké množstvo diskriminačných prípadov podaných v minulom desaťročí, ktoré sa týkali platových rozdielov medzi sudcami všeobecných súdov a sudcami bývalého Špeciálneho súdu, ktorý už neexistuje,“ konštatuje MPSVaR SR v správe.V roku 2019 evidoval rezort spravodlivosti 12 konaní, z ktorých bolo úspešné jedno, v roku 2018 to bolo 13 konaní, z ktorých boli úspešné tri.Slovensko v správe pre OSN zahrnulo aj informáciu o zvýšenom výskyte prípadov domáceho násilia počas pandémie ochorenia COVID-19.Celá správa je súborom odpovedí na otázky, ktoré Slovensku adresoval sekretariát Výboru OSN na odstránenie diskriminácie žien. Výbor zaslal Slovensku celkom 215 otázok, na ktoré musí krajina odpovedať do 19. júla.