Sieť sociálnych služieb pre ženy, ktoré sa stali obeťami násilia, je na Slovensku nedostatočná

násilia

Namiesto ubytovania poradovník

násilím

Takmer dvetisíc súdnych konaní

násilia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.7.2021 (Webnoviny.sk) - Sieť sociálnych služieb pre ženy, ktoré sa stali obeťami, je nedostatočná. Vyplýva to z návrhu súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2020, ktorý tento týždeň vzala vláda na vedomie.Správa konštatuje, že pandémia ochorenia COVID-19 odhalila, že podporné a sociálne služby pre ženy a dievčatá sa nachádzajú v núdzovom stave.Miesto okamžitého poskytnutia ubytovania tak boli obete utekajúce predzaraďované do poradovníkov.Správa konštatuje, že udržateľnosť zariadení podkopáva neexistencia systémového financovania a tak pomáhajúcim organizáciám až príliš často chýbajú dostatočné finančné zdroje aj na základné fungovanie, nie to ešte na dodržiavanie základných štandardov, ako sú napríklad Štandardy rady Európy.Slovensko podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR), ktoré je predkladateľom správy, potrebuje zavedenie plošne platných štandardov pre pomáhajúce organizácie.Tými majú byť napríklad centrálne zabezpečenia nielen finančnej udržateľnosti, ale aj špecializácie, ktoré musia byť všetci poskytovatelia schopní splniť.Polícia v roku 2020 evidovala 1700 prípadov a justičná databáza viedla 1944 súdnych konaní v prípadoch trestných činov partnerského a domácehoSlovenské národné stredisko pre ľudské práva v minulom roku evidovalo 14 podnetov v súvislosti s diskrimináciou. Celkovo 12 z nich sa týkalo diskriminácie z dôvodu pohlavia, dva podnety sa týkali rodovej diskriminácie.Stredisko v piatich z uvedených prípadov identifikovalo všetky znaky diskriminácie. Išlo o tri prípady diskriminácie na základe pohlavia a oba prípady rodovej diskriminácie.