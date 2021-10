Ministerstvo spravodlivosti určilo 40 voľných miest sudcov na súdoch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR v jesennom kole určilo 40 voľných miest sudcov na súdoch. Najviac sudcov je potrebné doplniť v obvode Krajského súdu (KS) v Bratislave, a to 17.Samotný krajský súd má šesť voľných miest sudcov, Okresný súd (OS) Bratislava I a Bratislava II po štyri voľné miesta, na OS Bratislava V hľadajú dvoch sudcov a pre OS Bratislava III jedného sudcu. Vyplýva to z dokumentu, ktorý zverejnilo Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR.Pre obvod KS v Košiciach určili sedem voľných miest sudcov. Troch sudcov je podľa rezortu potrebné doplniť v OS Košice-okolie, a po dvoch v OS Košice I a Košice II. Do súdov v obvode KS v Prešove hľadajú troch sudcov, rovnako ako pre KS v Banskej Bystrici. Dve voľné miesta sudcov sú v obvode KS v Žiline, Nitre, Trenčíne a Trnave. Špecializovaný trestný súd by mali doplniť dvaja sudcovia.Ministerstvo určuje voľné miesta sudcov na súdoch podľa vopred zverejnených kritérií dvakrát ročne. Jedným z kritérií je optimálny počet sudcov na jednotlivých súdoch vypočítavaný podľa Metodiky určovania počtu sudcov.