PARTNERS ASSET MANAGEMENT prichádza s prvým fondom realitných investícií

20.10.2021 (Webnoviny.sk) -Správcovská spoločnosť PARTNERS ASSET MANAGEMENT získala licenciu od Národnej banky Slovenska ešte v septembri 2020.Ako súčasť finančnej skupiny PARTNERS GROUP HOLDING SKuvádza Jakub Rosa, investičný riaditeľ PARTNERS ASSET MANAGEMENT. Značnou výhodou novovzniknutej správcovskej spoločnosti je jej nezávislosť a slovenský pôvod.tvrdí Jakub Rosa.Najobľúbenejším "investičným" produktom na Slovensku sú stále bežné účty a termínované vklady. Každý mesiac tuToto správanie potvrdzujú aj každoročné prieskumy agentúry Focus a Nadácie PARTNERS, ktoré jasne ukazujú, že ľudia nemajú dostatok informácií v oblasti spravovania osobných financií či v oblasti investovania.upozorňuje Jakub Rosa. Zároveň dodáva, že čoraz viac Slovákov si tieto fakty uvedomuje, no mnohí nevedia, ako investovať, prípadne majú s investovaním zlé skúsenosti. "V spolupráci s PARTNERS GROUP SK im chceme v tomto podať pomocnú ruku.dodáva Jakub Rosa.Rok od udelenia licencie spoločnosť PARTNERS ASSET MANAGEMENT oficiálne predstavuje prvý fond – PARTNERS Fond realitných investícií. Reality sú na Slovensku vo všeobecnosti veľmi obľúbené a pri otázkach, kam by investovali svoje peniaze, sú práve nehnuteľnosti jednou z najčastejších odpovedí, no ako využívaný investičný nástroj ich uvádza len 5 % opýtaných, a to najmä v spojení s kúpou investičnej nehnuteľnosti. "Priama investícia do realít má viacero špecifík, ako napríklad vysoká vstupná investícia, nízka diverzifikácia a likvidita, náklady na údržbu, komunikácia s nájomcami a podobne. To môže mnohých od rozhodnutia investovať do realít odradiť.vysvetľuje investičný riaditeľ. Investícia do realitného fondu prináša vyššiu diverzifikáciu investície v porovnaní s priamym vlastníctvom nehnuteľností a vyššiu likviditu, pričom odpadávajú starosti so starostlivosťou o nehnuteľnosť, ktorú zabezpečuje profesionálny tím.Pri tvorbe investičnej stratégie realitného fondu PARTNERS ASSET MANAGEMENT bolo primárnym cieľom priniesť investorom alternatívnu investíciu v podobe realít, ktorá sa bude vyznačovať nízkou volatilitou, ponúkne zaujímavý výnos a súčasne bude vhodná ako na pravidelné, tak i vyššie jednorazové investovanie.uvádza Jakub Rosa. Tí sa tak môžu podieľať na úspechu renomovaných realitných projektov, do ktorých by za iných okolností a z dôvodu vysokej vstupnej investície neboli schopní investovať.Podľa odborníkov na osobné financie by totiž reality ako alternatívna investícia mali byť neoddeliteľnou súčasťou investičného portfólia. "Staviť všetko na jednu kartu sa nemusí vždy vyplatiť. Každé investičné portfólio by preto malo stáť na viacerých nohách. Okrem rozumného mixu krátkodobých investícií, dlhopisov a akcií by ho mali tvoriť aj alternatívne investície. Práve sem patria aj reality, ktoré sa navyše vyznačujú nižšou závislosťou od vývoja akcií a dlhopisov na trhu, čím zabezpečujú nižšiu kolísavosť a v ideálnom prípade aj vyššiu výkonnosť celkového portfólia," dodáva Jakub Rosa. Cielený čistý výnos PARTNERS Fondu realitných investícií sa pohybuje na úrovni 3 – 5 % ročne pri nízkej volatilite a primeranej likvidite investície.Zabezpečená je tiež ochrana investície. Majetok podielového fondu je od majetku správcovskej spoločnosti oddelený. Každý podielový fond má svoj štatút, ktorý predstavuje mantinely a jasné pravidlá pri jeho správe. Ochranu investorov tak zabezpečuje Národná banka Slovenska a depozitár fondov. Možnosť odpredať podielové listy fondu zase garantuje takmer okamžitú dostupnosť peňazí.