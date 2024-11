Ministerstvo spravodlivosti zachránilo 60 miliónov eur z Plánu obnovy, kúpilo priestory pre potreby bratislavských súdov

Nedostatočná kapacita

5.11.2024 (SITA.sk) - Ministerstvu spravodlivosti sa podarilo zachrániť 60 miliónov eur z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Informovalo o tom ministerstvo spravodlivosti v súvislosti s nákupom budovy pre potreby Mestského súdu Bratislava II a Mestského súdu Bratislava IV. Nová budova sídli na Plynárenskej ulici v Bratislave v budove BBC 1 Plus.Ako ministerstvo spresnilo, ide o reprezentatívnu modernú budovu s kapacitou pre 486 zamestnancov, so 49 pojednávacími miestnosťami a s podzemnými parkoviskami. Minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) už od svojho nástupu na ministerstvo kritizoval bývalé vlády za zle nastavené procesy v rámci modernizácie súdov v súvislosti s Plánom obnovy a odolnosti.To, ako boli nastavené procesy a časový harmonogram bolo podľa ministra nerealizovateľné, čím by Slovensko prišlo o peniaze z plánu obnovy na modernizáciu súdov. Ako hlavné dôvody pre kúpu novej budovy ministerstvo uviedlo nedostatočnú kapacitu aktuálne využívaných štyroch budov, nevyhnutnosť zabezpečenia jednotnej adresy sídla pre viaceré pracoviská dvoch dotknutých súdov pre zvýšenie efektivity práce v prospech klientov, a tiež narušenú statiku budovy Mestského súdu Bratislava IV v Dúbravke.Ako dôvod ministerstvo uviedlo aj to, že významná časť Mestského súdu Bratislava III sídli aktuálne v prenajatých priestoroch. Kúpou novej budovy sa tak môžu od roku 2026 po presťahovaní do novej budovy zrušiť nájmy, pričom prenájom budovy Mestského súdu Bratislava III na Medenej ulici stojí ročne 0,6 milióna eur a prenájom budovy Správneho súdu v Bratislave na Račianskej ulici stojí ročne 1,3 milióna eur. Rezort spravodlivosti ďalej pripomenul, že predchádzajúce vlády nezrealizovali žiadnu súťaž. Podľa ministerstva išlo o netransparentný, neobjektívny a nejasný proces výberu budovy.„V komisii na vyhodnotenie ponúk nefiguroval ani jediný zástupca zo stavebného alebo architektonického odborného prostredia,“ upozornilo ministerstvo s tým, že predsedníčky dotknutých súdov neboli prizvané do komisie na vyhodnotenie ponúk, s výnimkou posledného zasadnutia komisie.V komisii na vyhodnotenie ponúk podľa slov ministerstva rozhodovali výlučne zamestnanci samotného ministerstva. Ministerstvo ďalej pripomenulo, že exministerka Jana Dubovcová sa jeden deň pred voľbami do Národnej rady SR 29. septembra 2023 rozhodla, že ministerstvo definitívne vyberie a kúpi inú budovu, než tú, ktorú odporučila komisia. Dubovcová rozhodla o budove Apollo AB II, kým komisia odporúčala BBC 1 Plus.Ministerstvo ďalej informovalo, že v prípade, že by neuskutočnili včas proces nákupu budovy, nebol by splnený míľnik a cieľ plánu obnovy. To by malo za následok ohrozenie vyplatenia ôsmej žiadosti o platbu vo výške 550 miliónov eur a zároveň by to znamenalo vysokú sankciu zo strany Európskej komisie . Ďalej by to znamenalo nenahraditeľnú možnosť SR získať plné financovanie vo výške 57 miliónov eur na nákup budovy pre spomínané mestské súdy.Tie by navyše zostali v nevyhovujúcich priestoroch, z ktorých sú niektoré v havarijnom stave. Nové vedenie rezortu spravodlivosti tak vo februári tohto roku vykonalo prieskum realitného trhu, v apríli pripravilo obchodnú verejnú súťaž a v júli súťaž vyhlásilo.V auguste sa vyhodnocovali súťažné návrhy. Ministerstvo podotklo, že vyhlásili transparentnú verejnú súťaž podľa Obchodného zákonníka. Mohol sa do nej prihlásiť ktokoľvek a neboli žiadne obmedzenia. Podmienky súťaže mohol súčasne ktokoľvek pripomienkovať či namietať. Požiadavky na budovu boli pritom koncipované samotnými súdmi.„Súťažné návrhy porovnávali odborníci z oblasti súdnictva, stavebníctva, architektúry a realitného trhu. Rozhodnutiu komisie predchádzala aj SWOT analýza odbornej poradenskej spoločnosti,“ informovalo ministerstvo a doplnilo, že komisia požiadala pred konečným hlasovaním aj o vyhotovenie znaleckého posudku, technickej due diligence a hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze k návrhu, ktorý sa javil ako najvhodnejší. Zmluva bola podpísaná v októbri a budova by mala byť odovzdaná v decembri v roku 2025.