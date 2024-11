TIPOS sa stal generálnym partnerom slovenského biatlonu

5.11.2024 (SITA.sk) -Biatlon je najúspešnejším zimným olympijským športom v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Naši biatlonisti doteraz získali 7 medailí na zimných olympijských hrách. Už v minulosti sa TIPOS spojil s doteraz najúspešnejšou biatlonistkou, ktorá reprezentovala Slovensko - s olympijskou medailistkou Anastasijou Kuzminou. Teraz sa zameral na podporu mladých talentov. Vďaka šikovnej mladej generácii, odvážnym manažérskym rozhodnutiam a angažovaniu profesionálnych trénerov získal slovenský tím 8 medailí z posledných 4 mládežníckych majstrovstiev sveta. TIPOS sa bude sponzorsky podieľať na budovaní nového reprezentačného biatlonového tímu, ktorý má za cieľ preraziť na svetových súťažiach."TIPOS na základe uzatvoreného partnerstva so Slovenským zväzom biatlonu podporí snahu trénerov a mladých biatlonistov splniť významný športový cieľ – uspieť na zimných olympijských hrách v roku 2030," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ národnej lotériovej spoločnosti TIPOSPodľa neho je tento krok v súlade s dlhodobou stratégiou TIPOSu investovať do talentov, ktoré reprezentujú Slovensko na najvyšších úrovniach. "Veríme, že práve vďaka tejto podpore bude mať slovenský biatlon pevný základ pre trvalý úspech. Sme hrdí, že môžeme prispieť k rozvoju športu, ktorý má u nás hlboké korene a obrovský potenciál," dodal.Vďaka finančnej podpore TIPOSu bude môcť SZB pokračovať v programe "Vízie 2030", ktorý marketingovou kampaňou odštartoval na prelome rokov 2023 a 2024. Jeho cieľom je vytvorenie takých podmienok pre slovenský reprezentačný tím, aby vďaka nim skončili obe štafety na ZOH 2030 do 10. miesta a zároveň, aby aspoň jedna reprezentantka a jeden reprezentant siahli na najlepšiu šestku."Sme veľmi radi, že môžeme v našej biatlonovej rodine privítať spoločnosť TIPOS ako nového generálneho partnera. V slovenskom biatlone sa posledné roky zameriavame na prípravu novej generácie pretekárov, ktorí nás majú reprezentovať na olympijských hrách v roku 2026, ale najmä v roku 2030. Snažíme sa im vytvoriť zabezpečenie, aké historicky nemá obdobu. To, že sme na dobrej ceste, jasne dokazujú medaily z mládežníckych majstrovstiev sveta, ale aj výborné výsledky mnohých našich reprezentantov na rôznych pretekoch Medzinárodnej biatlonovej únie. Tá zároveň prácu nášho marketingového tímu označila za najlepšiu zo všetkých biatlonových federácií sveta. Preto sme presvedčení, že synergia so spoločnosťou TIPOS bude prospešná pre obe strany," informoval prezident Slovenského zväzu biatlonuSpojenie TIPOSu a Slovenského zväzu biatlonu posilní základňu športovcov a umožní lepšiu prípravu pre ambiciózne olympijské ciele. Slovenskí reprezentanti sú aj vďaka podpore partnerov motivovaní dosahovať čo najlepšie výsledky na svetových podujatiach. Nadšenie z tejto spolupráce vyjadrila aj slovenská reprezentantka Paulína Bátovská Fialková. "TIPOS roky vnímam ako silného partnera Slovenského olympijského a športového výboru a som veľmi rada, že sa teraz pridal k nám aj osobitne. Slovenský biatlon má na každej olympiáde veľké ambície, a inak tomu nebude ani na tej najbližšej, už vo februári 2026. Verím, že aj vďaka TIPOSu budeme môcť súperiť s najlepšími."Pre TIPOS, ktorý slovenských biatlonistov podporí sumou 100-tísíc eur (bez DPH), je partnerstvo skvelou možnosťou prezentácie. Slovenský pohár v biatlone ponesie po novom názov TIPOS pohár v biatlone. Okrem toho má Slovenský zväz biatlonu aj jeden z najčítanejších webov (slovenskybiatlon.sk) spomedzi všetkých biatlonových federácií na svete (245-tisíc unikátov pri 1,3 milióna zobrazení webu) a výrazne rastúcu základňu na sociálnych sieťach. Slovenský biatlon zároveň úzko spolupracuje s STVR, ktorá okrem iného vysiela biatlonové preteky Svetového pohára.TIPOS touto novou spoluprácou opäť potvrdil svoje postavenie najvýznamnejšieho podporovateľa športu na Slovensku a zároveň zvýraznil náskok pred konkurenciou v oblasti sponzoringu.Informačný servis